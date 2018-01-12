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Türkiye sınırında skandal görüntü! Terör örgütünün sözde bayrakları asıldı

DÜNYA HABERLERİ | 12.01.2018 11:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçe merkezi ve sınır hattına terör örgütü PYD/PKK'yı simgeleyen sözde bayrak asıldı.

Türkiye sınırında skandal görüntü! Terör örgütünün sözde bayrakları asıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Tel Abyad ilçe merkezideki bir noktaya büyük bir bez parçası ile gümrük binası yakınlarına asılan bez parçaları Türkiye'den de görülebiliyor.

Sınırda güvenlik güçlerinin önlemleri ise devam ediyor.

Tel Abyad ilçesinde 6 Eylül 2017'de gümrük binasının üstünde bulunan ABD bayrağı kaldırılmıştı.

Türkiye sınırında hareketlilik: PYD bölgesinde Rus bayrağı!
Sınırdaki Rus bayrağının sırrı belli oldu
Türkiye sınırında yırtık ABD bayrağı
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Anahtar Kelimeler:
Suriye PKK PYD Rakka Tel Abyad

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Dünya liderimiz buna ne kılıf uyduracak acaba ? girmek için ne bekliyor ?ancak gideriz ederiz diye halkın gazını alıyor icraat SIFIR SIFIR SIFIR !!!
Muhtarlarla gireriz
Eeeee buyuk devletsen kimseyı takmıyıp indıreceksın o bez parcasını nerrdeeee heepppp lafffff
cenan yeşil yurt sabret kardeş o da olacak inş indirsinler tek gülleyle o paçavraları
ülke bölündü zaten oda ne ki türkler yaşamıyor artık kendi ülkelerinde
O BÖLGEDE OTURANLAR UTANSIN O ZAMAN AKP YE OY VERDİKLERİ İÇİN YUNANA 18 ADAYI TESLİM EDEN MELİH ŞAH TÜRBESİNİ KAÇIRAN BİR ZİHNİYETTEN HER ŞEY BEKLENİR YARIN HATAYI VERİRLERSE ŞAŞMAYIN YANİ
Atatürk havalimanında asilinca ses yok dimi?
Davarın biri de gülle atalım diyor ! Geri kafanın dibi
BUNLARI SINIRDAN DAVULLA ZURNAYLA KARŞILATTIN MİLLİYETÇİLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALDIN TC Yİ KALDIRTTIN ADAMLAR NE İSTERSE VERDİN ASRIN LİDERİ BUNLARIN HESABINI VERECEN
utanıyorum. Böyle bir şey görmedim bu yaşıma kadar.Türkiyeden korkan devletler şimdi bize rest çekiyorlar.TÜRKİYE ne hale geldi.lafla olmaz bu işler icraat lazım.Gireceksin oralara çıkmayacaksın tüm yapılan masraflarıda onlara ödeteceksin.Önce Natodan çıkacaksı.Amerika ile ilişkileri keseceksin.AB ye girmeyeceksin.Araplara güvenmeyeceksin.bu benim nasıyatlarım.
29 ekımde baska tarıh olmamıs gıbı haburda sınırlarda lahmacun yedırerek parasınıda turk mılletı odeyerek topraklarımızda gecırdıler akp saolsun
yerle bir etmek için daha ne bekleniyor
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