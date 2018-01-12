Türkiye sınırında skandal görüntü! Terör örgütünün sözde bayrakları asıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Tel Abyad ilçe merkezideki bir noktaya büyük bir bez parçası ile gümrük binası yakınlarına asılan bez parçaları Türkiye'den de görülebiliyor.

Sınırda güvenlik güçlerinin önlemleri ise devam ediyor.

Tel Abyad ilçesinde 6 Eylül 2017'de gümrük binasının üstünde bulunan ABD bayrağı kaldırılmıştı.