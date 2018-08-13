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Türkiye'ye bir destek de İran'dan: Hazırız!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2018 13:48 | Son Güncelleme

İran'dan ABD'nin Türkiye'ye yönelik vergi kararına ilişkin açıklama geldi! İran ABD'nin Türkiye politikasını eleştirerek, Türkiye için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Türkiye'ye bir destek de İran'dan: Hazırız!

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Başkaları milletlerin iradesini tehdit ederek zorla değiştiremezler. Öncelikle bir ülke başkanının başka bir ülkeye ekonomik baskı uygulamaktan zevk almasından teessüf ederiz. bu yöntem bir sonuca varmayacak. Akıl, mantık ve hoşgörünün dünya ülkeleri arasındaki ilişkilerde esas alınmasını umut ederiz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasının devamında, "Biz İran halkı ve devleti olarak iyi ve kötü günlerde her zaman Türkiye Milleti ve Devletinin yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Türkiye halkı ve hükumetinin, Türkiye sınırları dışından bu ülkeye dayatılan baskıları kontrol etmesini ve başarıya erişmesini umuyoruz. böyle de olacağından eminiz zira başkaları milletlerin iradesini tehdit ederek zorla değiştiremez" dedi.

Kasımi şunları kaydetti:

"Bugün bu mesajı komşu ülkemize vermek istiyorum ki bu sayede İran'ın onların yanlarında yer aldığını bilsinler ve asla yalnız olduklarını düşünmesinler. Biz her zaman Türkiye'nin yanında kalacağız ve elimizden gelen her türlü yardımı yapacağı."

Sözcü Kasımi açıklamasının devamında, komşuluğun bir seçenek olmadığını ve ülkelerin komşularını seçme şansına sahip olmadıklarını belirterek, "İran ve Türkiye olarak komşuluk haklarına uygun olarak birbirinin özel koşullarını anlamak zorundayız. Komşuluk gerçeği çok önemli bir konudur. Bu konuya dikkat etmezsek, bölgenin istikrarına, güvenliğine ve barışına yardımcı olamayız" değerlendirmesini yaptı.

İranlı sözcü, "Kişisel ve özel nedenlerden dolayı komşularının çıkarlarına aykırı şeyler söyleyen ülkeler kesinlikle yanlış yapıyor ve bölgenin barışı, istikrarı ve güvenliğine yardımcı olmuyorlar. İran ve Türkiye ilişkileri her zaman iyi bir ilişki oldu ve eminim bundan sonra da böyle olacaktır. İçinde bulunduğumuz koşullarda bir birimiz için çok iyi ortaklar olacağımızdan ve Türkiye ile İran'ın birbirine olması gerektiği şekilde yardım edeceğinden eminim."

"TÜRK YATIRIMCILAR İRAN'DA OTEL İNŞA EDECEK”

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Esger Monsan, Türk yatırımcıların İran'da 10 otel inşa edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevinin yanı sıra Turizm, El sanatları ve Kültürel Miras Kurumu Başkanlığı görevini de yürüten Monsan, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

Monsan AA muhabirinin Türk yatırımcıların İran'daki faaliyetleriyle ilgili sorusu üzerine, "Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kurumlarımız arasında mutabakat var ve Türk yatırımcılar bu mutabakata göre İran'da 5 yıldızlı 10 otel inşa edecek." dedi.

Otel inşası meselesinin İran makamlarınca takip edileceğini ifade eden Monsan, "Söz konusu mutabakatın hayata geçirilmesi konusunda Türk Bakan ile görüştük." diye konuştu.

Monsan, Türk yatırımcıların inşa edecekleri oteller için arazi ayırdıklarını vurgulayarak, yatırımcıların ayrıca İran'a geldiklerinde arazileri göreceklerini dile getirdi.

İran'ın, Türkiye'deki tanıtım faaliyetlerine hız vermesi gerektiğini de belirten Monsan, şunları söyledi:

"İran'daki Türk turistlerin oranında yüzde 27 artış sağlandı ve bu oran Türk turistlerin kültürel yakınlığı göz önüne alındığında daha da artacak."

Monsan ayrıca, İran'da 158 olan 4 ve 5 yıldızlı otel sayısının 280'e çıkarılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

"BM AMBARGOLARI DAHİ İRAN TURİZMİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEDİ"

İran'a uygulanan ambargonun yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi hakkında da konuşan Monsan, "Ambargolar ABD'nin tek yönlü siyasetidir. Türkiye gibi birçok ülke ABD'nin ambargo kararını uygulamıyor. Bu nedenle yatırımcılar için bir sorun yok." dedi.

Monsan, Birleşmiş Milletler'in de daha önce İran'a yaptırım uyguladığını ve söz konusu yaptırımların şimdikinden daha kapsamlı olduğunu ancak onun dahi İran turizmini olumsuz etkilemediğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İRAN ABD vergi kararı kasımi

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
KELİN İLACI OLSA KELİNE SÜRER MAL ÖNCE SANA GİRENİ ÇIKAR
napacaklar şeytanmı taşlıyacaklar yada kara para aklamak için yeni zerrabları klonlayıp mı gönderecekler.yağmur duasına mı çıkacaklar yada çöl kumumu satacaklar bize :)
yıllarca batıya iyi görünmek icin müslüman komsularimiza sırtımızı döndük ama denize düşen yılana sarılır mantigida yapmiyacaz sizede batiyada guvenmiyoruz türk deyilse guvenmem hic bir ülkeye
@kaanoz76 rus savaş uçagını düşürdüğümüzde TÜRK olan devletlerin olumsuz tepkilerini gördük! bir daha düşün
komşularla bu iş çözülür komşuluk ilişkilerini daha da güçlendirmek gerek.
Hayırdır İran Rusya sevmediniz Türkiye’yi bu ne hal böyle seveceğinizi geldi yoksa seytanlık var anlaşılan
iran bizden tarafta müttefik devletlerle ticaretimizi gelistirmeliyiz herkesi yerli malı kullanmaya davet ediyorum bugünden sonra yabancı marka ürün almıyacagım
irannın kendine çaresi yok bizemi yardım edeceksin
dolarınız varsa bozdurun yerli ürün kullanın özellikle amerikan ürünleri almayın burgerking mcdonalds ve yabancı magazalardan alısveris yapmayın BU BİZİM MİLLETİMİZİN SAVASIDIR vakit birlik olma vaktidir akaryakıtınızı opet den aytemizden yerli alın zengin türk işadamları da türkiyede kazandıklarını yurtdısına aktarıyor yazıktır günahtır türkiyeyi düsün burası olmazsa o paracıkları kazanamazsın
arap yağı fazla buldu mu götüne sürer yine de türke vermez.
iranlı turist gelsin ekonomi düzelir
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