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Ünlü oyuncu İnci Pars, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile evlendi

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 14:35 | Son Güncelleme 3 saat önce

KKTC'deki Erken Genel seçimlerden birinci çıkan (UBP) Ulusal Birlik Partisi Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, başkent Lefkoşa'da parti merkezinden 'balkon konuşması' yaptı. Özgürgün'e ilk defa oyuncu İnci Pars da eşlik etti.

Ünlü oyuncu İnci Pars, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile evlendi

İnci Pars ise sosyal medya hesaplarında soy ismine Özgürgün ekleyerek evlendiklerini ilan etti.

'4 GÜN ÖNCE EVLENDİLER' İDDİASI

Çiftin 4 gün önce evlendiklerini ancak seçimler nedeniyle gizledikleri iddia edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan erken genel seçimlerde Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) şimdiye kadar sayılan oyların yüzde 35,44'ünü alarak sandıktan birinci parti çıkarken, seçimlerde hiç bir parti tek başına iktidarı elde edecek milletvekili sayısına ulaşamadı.

Özgürgün, balkon konuşmasında böyle bir güzelliği yarattıkları için kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Biz biriz, biz bütünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz, bunu gösterdiniz. Size yürekten teşekkür ediyorum. Bizim gücümüz sizden, halkımızdan gelir" dedi.

KKTC Başbakanı için olay iddia: Yeni aşkı manken İnci Pars hamile!

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