YKS'de ikinci oturum başladı

AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday, 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda sınava alındı. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. AYT, 180 dakika sürecek.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı. YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

AA

