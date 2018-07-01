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YKS'de ikinci oturum başladı

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

YKS'de ikinci oturum başladı

AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday, 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda sınava alındı. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. AYT, 180 dakika sürecek.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı. YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

AA

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YSK yks ikinci oturum

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