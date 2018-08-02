Burun estetiği sonrası denize girilir mi?

Burun estetiğinde iyileşme süreci sanıldığı kadar zor değil. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk; burun estetiği ameliyatı herkes için farklı seyreder. İşte bu yüzden iyileşme süreci de herkeste farklılık gösterir. Ancak yine de iyileşme sürecinde bazı ortak noktalar vardır. Kullanılan tekniğe göre farklılık gösterse de burun estetiği ameliyatı sonrası kısa bir süre için baş ağrısı ve ödem gibi can sıkıcı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir enfeksiyon ya da başka bir sorun yoksa şiddetli ağrı çok nadir görülür. Hastalarımızın çoğu ameliyat sonrası ilk ya da iki gün için basit ağrı kesici ilaç alarak kendilerini daha iyi hissedebilirler.

BURUN ESTETİĞİ SONRASI MORLUK OLUŞMA RİSKİ DÜŞÜKTÜR

Burun estetiğinde gelişen teknoloji sayesinde artık genellikle morluk oluşmaz. Operasyondan sonra en rahatsızlık verici durum tıkanıklıktır. Burnunuzda şişlik olduğu için, şişme yavaş yavaş azalana kadar, ilk birkaç gün içinde tıkanıklık hissi yaşayabilirsiniz. Ameliyattan önce ciddi solunum problemleri yaşayan hastalar ise şişlik ya da ödeme rağmen ameliyattan hemen sonra iyileşme görülür. Eğer nefes alma probleminiz yoksa muhtemelen başlangıçta bu tıkanıklığı daha fazla fark edeceksiniz.