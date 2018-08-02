Burun estetiği sonrası denize girilir mi?

Burun estetiğinde iyileşme süreci sanıldığı kadar zor değil. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk; burun estetiği ameliyatı herkes için farklı seyreder. İşte bu yüzden iyileşme süreci de herkeste farklılık gösterir. Ancak yine de iyileşme sürecinde bazı ortak noktalar vardır. Kullanılan tekniğe göre farklılık gösterse de burun estetiği ameliyatı sonrası kısa bir süre için baş ağrısı ve ödem gibi can sıkıcı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir enfeksiyon ya da başka bir sorun yoksa şiddetli ağrı çok nadir görülür. Hastalarımızın çoğu ameliyat sonrası ilk ya da iki gün için basit ağrı kesici ilaç alarak kendilerini daha iyi hissedebilirler.
BURUN ESTETİĞİ SONRASI MORLUK OLUŞMA RİSKİ DÜŞÜKTÜR
Burun estetiğinde gelişen teknoloji sayesinde artık genellikle morluk oluşmaz. Operasyondan sonra en rahatsızlık verici durum tıkanıklıktır. Burnunuzda şişlik olduğu için, şişme yavaş yavaş azalana kadar, ilk birkaç gün içinde tıkanıklık hissi yaşayabilirsiniz. Ameliyattan önce ciddi solunum problemleri yaşayan hastalar ise şişlik ya da ödeme rağmen ameliyattan hemen sonra iyileşme görülür. Eğer nefes alma probleminiz yoksa muhtemelen başlangıçta bu tıkanıklığı daha fazla fark edeceksiniz.
Bazen ameliyattan sonraki ilk birkaç gece uyku sıkıntısı yaşanabilir. Rinoplastiden sonra ilk haftalarda burun kuruluğunu ve burundaki tahrişi önlemek için günde birkaç kez tuzlu su spreyi ve bazı merhemler kullanmak yararlı olur. Ancak, burnunuz tam olarak iyileşinceye kadar doktorunuz bunu söyleyene kadar burnunuzu sümkürmekten kaçınmalısınız.
BURUN ESTETİĞİ SONRASI 1 HAFTALIK DİNLENME YETERLİ
Genellikle hastaların daha rahat bir iyileşme süreci için iş ve diğer önemli faaliyetlerden yaklaşık bir hafta süreyle uzak durmaları tavsiye edilir. Genellikle eriyen dikişler kullanıldığı için dikişlerin alınması gerekmez. Ameliyattan 2-3 hafta sonra burundaki ameliyat belirtilerinin yaklaşık % 70'i gider ve burnun yeni şekli ortaya çıkmaya başlar. Ancak daha fazlasını, ameliyattan yaklaşık 6 hafta sonraya kadar, ameliyatın tüm belirtilerinin yaklaşık % 80-85'i iyileştiği zaman görülür. 2 hafta içinde burun ucundaki hisler de yavaş yavaş yerine gelir. Hissin tamamen yerine gelmesi birkaç hafta ila 6 ay arasında sürebilir.
Burun estetiği sonrası iyileşme süreci hastanın cerrahın tavsiyelerine uyumu, sigara ve alkol kullanımı, beslenme şekli ve sağlıklı yaşam kriterlerine bağlı olarak da değişiklik gösterir. İlk birkaç hafta yürüyüş haricinde egzersiz yapılmamalı, toplu sporlardan uzak durulmalıdır. Denize bir ay, havuz ve saunaya ise iki ay girilmemesi tavsiye edilir. Ayrıca düzenli uyku ve istirahat iyileşme sürecinizin hızlanması için çok önemlidir.
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