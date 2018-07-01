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15 Temmuz şehidinin oğluna zırhlı sünnet arabası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 16:24 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan polis memuru Turgut Solak'ın oğlu Alper'e (6), emniyet tarafından toplumsal olaylarda kullanılan zırhlı polis aracı 'Ejder' ile Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın makam aracı sünnet arabası olarak tahsis edildi.

15 Temmuz şehidinin oğluna zırhlı sünnet arabası

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan polis memuru Turgut Solak'ın oğlu Alper'e (6), emniyet tarafından toplumsal olaylarda kullanılan zırhlı polis aracı 'Ejder' ile Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın makam aracı sünnet arabası olarak tahsis edildi.
Darbe girişimi gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Turgut Solak'ın oğlu Alper için Balıkesir'de sünnet düğünü yapıldı. Altıeylül ilçesinin kırsal Avabayındır Mahallesi’nde düzenlenen sünnet törenine Altıeylül Belediye Başkanı AK Parti'li Hasan Avcı, Balıkesir Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ile şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.
Mehter Takımı'nın gösterisinin ardından Kur'an okutuldu. Sünnet düğününün sürprizi ise Başkan Avcı'nın makam aracı ile Emniyet Müdürlüğü'nün 'Ejder' adı verilen zırhlı polis aracının sünnet arabası olarak tahsis edilmesi oldu. Avcı'nın makam aracına ve 'Ejder'e sırayla binerek, köyde tur atan Alper ile ablası Beyza Solak keyifli anlar yaşadı. Şehit çocukları, daha sonra makam araçlarıyla babalarının mezarını ziyaret ederek, dua etti. Sevinçlerini arkadaşlarıyla da paylaşan Solak kardeşler, Başkan Avcı ile polislere teşekkür etti.
‘ŞEHİTLERİMİZİN ÇOCUKLARI BİZİM ÇOCUKLARIMIZ’
Altıeylül Belediye Başkanı Avcı, belediye olarak sünnet töreninde yer aldıklarını söyledi. Makam aracını şehidin oğlu Alper Solak’a sünnet arabası olarak tahsis ettiklerini kaydeden Avcı, "Aracımızla birlikte şoför ve korumamızı da kendilerine takdim etmiş olduk. Şehitlerimiz bizim başımızın tacı, onların emanetleri bizim emanetimiz. Onların çocukları bizim çocuklarımız. Şehitlerimizin emanetlerini boynu bükük bırakmamak için belediye olarak elimizden gayreti sarf ediyoruz. Biz sadece öksüz çocuklarımız için değil, vatanı ve milleti için şerefle mücadele etmiş, şerefle bu memleketin bayrağını taşımış ve sonunda şahadet şerbetini içmiş şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak için maksimum gayret sarf ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

15 Temmuz şehidinin oğluna zırhlı sünnet arabası15 Temmuz şehidinin oğluna zırhlı sünnet arabası15 Temmuz şehidinin oğluna zırhlı sünnet arabası15 Temmuz şehidinin oğluna zırhlı sünnet arabası

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