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2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 12:11 | Son Güncelleme

Trabzon'da akraba olan 2 kadının kavgasının sonu çok feci bitti. Ortahisar ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Emine Taşkın, 41 yaşındaki Gülsün Taşkın'ı iş yerinde bıçaklayarak öldürdü

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Caddesi Merkez Postanesi yanında bir güzellik merkezi işleten Gülsün Taşkın (41) bu sabah iş yerinin girişinde erken saatlerde gelerek kendisini bekleyen akrabası Emine Taşkın ile karşılaştı.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

İkili arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada Emine Taşkın (43) yanındaki getirdiği bıçakla akrabası Gülsün Taşkın’ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Taşkın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Emine Taşkın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayı duyarak hastaneye akın eden Taşkın'ın yakınları fenalık geçirirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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