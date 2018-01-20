Abdullah Gül'den Afrin mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'dan Afrin Operasyonu'yla ilgili olarak "Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun" şeklinde mesaj yayınlandı.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Afrin Operasyonu Diyarbakır'dan kalkan savaş uçakları ile belirlenen hedeflerin bombalanmasıyla başladı.Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı da terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara girdi. Öte yandan TSK, harekatı 'Zeytin Dalı Harekatı başladı. Amaç kardeş halkı zulümden kurtarmak' ifadeleriyle tüm dünyaya duyurdu.