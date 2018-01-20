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Abdullah Gül'den Afrin mesajı

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 21:43 | Son Güncelleme 6 saat önce

Abdullah Gül, Twitter'dan Afrin Operasyonu'yla ilgili mesaj paylaştı.

Abdullah Gül'den Afrin mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'dan Afrin Operasyonu'yla ilgili olarak "Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun" şeklinde mesaj yayınlandı.

ZEYTİN DALI HAREKATI
Afrin Operasyonu Diyarbakır'dan kalkan savaş uçakları ile belirlenen hedeflerin bombalanmasıyla başladı.Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı da terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara girdi. Öte yandan TSK, harekatı 'Zeytin Dalı Harekatı başladı. Amaç kardeş halkı zulümden kurtarmak' ifadeleriyle tüm dünyaya duyurdu.

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)
Dünya medyası Afrin harekatını son dakika olarak duyurdu
Diyanet: Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecek
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Abdullah Gül Afrin

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
kan bulaşmayan zeytin kalmişti onuda yaptilar
@azad49bulanik ne oldu teröristlere gel bizi vurmu diyelik bak adamların donlarına s....tı git temizle
ikinizi toplasam bir tospa etmez ????
zeytin dalını da siyasetinize alet ettiniz ben şunu bilirim insan öldüren kim olursa olsun katildir
Sen açıklama falan yapma 15 Temmzuda yaptığın açıklama hafızalarımızda Darbecileremi yoksa Darbecilere Direnen Milletemi Seslendiğini hâlâ ÇÖZEMEDİK Heleki Seni Burda dolduran şişirip duran İYİPartini Köpeklerininde ne mal olduğu ortay Çıkmışken SEN SAKIN AÇIKLAMA FALAN YAPMA!
fetocu sen kimsin
demekki PKK PYD DEAŞ PYD teröristler katil demek istedin dimi
kahraman ordumuz savaşta chp ve aveneleri hala oynaşta neymiş bulaşılmamış bir xeytin dalı kalmışmışsizi gidi bulanıklar sizi avrupaya gidip Türkiyeye baskı yapın diye mi çıktınız yollara
CHPKK nın son hareketlerinden(terörist il başkanı seçimi) sonra yerinde bir tweet olmuş
demekki PKK PYD DEAŞ PYD teröristler katil demek istedin dimi
hele Şükür ,,düzgün bir tweet ini okuduk,,,,
Sayın Gül'ün üzerine niye giderler anlamış değilim.Ne yani, yanlışını bildiği kişiler ile takılmaya mecbur mu!?
Aktırtılar kan akıtmayalı yıl oldu, her yıl farklı farklı kan akıtmakta üzerilerine yok
mecburmusun konuşmaya sen sus bişey deme artık.
bi vızıltı duydum sanki
bu arkadas da halen EX cumhurbaskanligini kabul etmis degil, habire beyanlarda bulunuyor, niyeyse?
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