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Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 08:11 | Son Güncelleme

26. Dönem'de AK Parti Manisa Milletvekili olan Selçuk Özdağ, Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, Oktar'ın destekçilerinin sürekli Meclis'e geldiğini belirterek, 'Recep Tayyip Erdoğan ile Fetullah Gülen grubunun arasının düzeltilmesi için arabulucu olmak' teklifinde bulunduklarını söyledi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan AK Partili Özdağ, “Adnan Hoca grubunun devamlı TBMM'ye gelen elemanları vardı. Bunlar milletvekillerini ziyaret eder, Adnan Oktar'ın ne kadar vatansever olduğunu anlatıp propagandasını yapar, kitaplarını verirlerdi” dedi.

Adnan Oktar ekibinin FETÖ ile AK Parti arasında arabuluculuk teklifinde bulunduğunu belirten Selçuk Özdağ, şunları söyledi:

“17-25 Aralık operasyonundan sonra, yanıma gelen bu grubun önemli elemanları, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la, Fetullah Gülen grubunun arasının düzeltilmesi gerektiğini, yıllarca birlikte olan iki kardeş yapının birlikte ülke için faydalı olacağını belirttiler, ‘Biz, bu konuda arabuluculuk yapmak istiyoruz' dediler. Ben, 17/25 Aralık operasyonuyla neler yapılmak istendiğini kendilerine anlattım ve ‘Bu işe karışmayın. Erdoğan bu konuda haklı' dedim. Fetullahçıların, devlete sahip olmak istediklerini, bunun da yanlışlığını dile getirdim.”

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"TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN ÜÇ TEHLİKE VAR"

Özdağ, “Adnan Oktar grubunun değişik bağlantıları vardı” diyerek açıklamaları şöyle sürdürdü:

“Örneğin, bunların adamları beni İsrail televizyonuna çıkarmak için girişimlerde bulundular. Böyle bir program için biletimi aldırıp İstanbul'a davet ettiler. Kabul etmedim. Bunlar, daha önce masonluğa karşıyken, sonra masonluğu öven açıklamalar yaptı. İsrail ile bu kadar yakınlaşmaları da soru işaretlerine neden oldu.

Türkiye'yi bekleyen üç tehlike var:

1-Devlet dairelerinde yolsuzluklar.

2-Örgütsel faaliyetler dışındaki siyasal Kürtçülük,

3- Cemaatlerin siyasallaşması, tarikatların cemaatleşmesi. Kimse hukuk ve mali denetim dışında kalmamalı, kimse ‘Ben devlete sahip olacağım' dememeli.”

ADNAN OKTAR FETÖ'CÜLER LE GÖRÜŞMÜŞ

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, örgüt elebaşı Oktar'ın, 17-25 Aralık kumpası sonrasında, FETÖ üyesi firari Tuncay Opçin ve tutuklu Mehmet Baransu ile defalarca yüz yüze görüştüğünün tespit edildiği ileri sürüldü.

Ayrıca Oktar'ın, İsrailli Likud Partisi milletvekili Yehuda Glick ile de birçok kez görüştüğü iddia edildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Atatürk geleceği tahmin eden ileri görüşlü bir lidermiş. Tekke ve zaviyeleri kapatarak ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır. Nokta
millet vekilin aklına yenimi geldi , bu dürzü TV. kadın oynatıyordu utanmaz maşallah diye diye 2. fetõ de bu
ülkede nerede bir kangren olmuş pislik varsa içerisinde gazeteci sanatçı siyasetçi hepsi var olaylar anında susanlar deşifre olunca neden konuşuyorsunuz herkesin derdi başka
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