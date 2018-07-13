Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan AK Partili Özdağ, “Adnan Hoca grubunun devamlı TBMM'ye gelen elemanları vardı. Bunlar milletvekillerini ziyaret eder, Adnan Oktar'ın ne kadar vatansever olduğunu anlatıp propagandasını yapar, kitaplarını verirlerdi” dedi.

Adnan Oktar ekibinin FETÖ ile AK Parti arasında arabuluculuk teklifinde bulunduğunu belirten Selçuk Özdağ, şunları söyledi:

“17-25 Aralık operasyonundan sonra, yanıma gelen bu grubun önemli elemanları, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la, Fetullah Gülen grubunun arasının düzeltilmesi gerektiğini, yıllarca birlikte olan iki kardeş yapının birlikte ülke için faydalı olacağını belirttiler, ‘Biz, bu konuda arabuluculuk yapmak istiyoruz' dediler. Ben, 17/25 Aralık operasyonuyla neler yapılmak istendiğini kendilerine anlattım ve ‘Bu işe karışmayın. Erdoğan bu konuda haklı' dedim. Fetullahçıların, devlete sahip olmak istediklerini, bunun da yanlışlığını dile getirdim.”

"TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN ÜÇ TEHLİKE VAR"



Özdağ, “Adnan Oktar grubunun değişik bağlantıları vardı” diyerek açıklamaları şöyle sürdürdü: