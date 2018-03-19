Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

Afrin'de yürütülüne Zeytin Dalı Harekâtı sonrası bölgede yapılacaklara değinen Abdulkadir Selvi, operasyonun 4 aşamalı olarak planlandığını belirterek bunların 'Afrin kırsalının temizlenmesi', 'Afrin şehir merkezinde kontrolün sağlanması', 'Yerel unsurlardan oluşacak, “Kent Konseyi”nin kurulması' ve 'Afrin’in Menbiç ve İdlib ile birleştirilmesi' olduğunu yazdı. Selvi yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"TELEF OLURUZ” MESAJI

Son bir nokta. Peki Afrin şehir merkezinin bu denli kolay ele geçirilmesi bekleniyor muydu? Meskun mahal savaşları olacak, terör örgütü asıl direnişi orada gösterip, Türkiye’yi oyalayacak ve asıl büyük zayiatı orada verdirmek istiyor deniliyordu. Ne oldu? Kırsal’da büyük kayıplar veren PKK-YPG şehir savaşını göze alamadı. Afrin’den, Kandil’e geçen en son mesajda, “Telef oluruz” deniliyor. PKK, Sur’da, Cizre’de, Silopi’de şehir savaşı yaptı ne oldu? Afrin’de de büyük bir hezimete uğrayacağını gördü.

4 gün önceden gecenin karanlığına karışıp Afrin’den kaçtılar."

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