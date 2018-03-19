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Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 07:05 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Afrin’den kaçmadan önce Kandil’e geçtikleri son mesaj" başlıklı yazısında Afrin operasyonuyla ilgili bilinmeyen detayları yazdı. Afrin operasyonunda Türkiye'nin iki kaygısı olduğunu belirten Selvi, bunların 'Sivil insan kayıpları' ve 'Uluslararası camianın tavrı' olduğunu yazdı.

Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

Afrin'de yürütülüne Zeytin Dalı Harekâtı sonrası bölgede yapılacaklara değinen Abdulkadir Selvi, operasyonun 4 aşamalı olarak planlandığını belirterek bunların 'Afrin kırsalının temizlenmesi', 'Afrin şehir merkezinde kontrolün sağlanması', 'Yerel unsurlardan oluşacak, “Kent Konseyi”nin kurulması' ve 'Afrin’in Menbiç ve İdlib ile birleştirilmesi' olduğunu yazdı. Selvi yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"TELEF OLURUZ” MESAJI

Son bir nokta. Peki Afrin şehir merkezinin bu denli kolay ele geçirilmesi bekleniyor muydu? Meskun mahal savaşları olacak, terör örgütü asıl direnişi orada gösterip, Türkiye’yi oyalayacak ve asıl büyük zayiatı orada verdirmek istiyor deniliyordu. Ne oldu? Kırsal’da büyük kayıplar veren PKK-YPG şehir savaşını göze alamadı. Afrin’den, Kandil’e geçen en son mesajda, “Telef oluruz” deniliyor. PKK, Sur’da, Cizre’de, Silopi’de şehir savaşı yaptı ne oldu? Afrin’de de büyük bir hezimete uğrayacağını gördü.

4 gün önceden gecenin karanlığına karışıp Afrin’den kaçtılar."

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı abdulkadir selvi TSK PYD PKK

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
adamlar 2 ay boyunca uçaklara tanklara ihalara direnmiş..sürekli kaçtılar laflarıyla medyamız neyin peşinde anlamıyorum..tamam aldık afrini sonrasına bakalım işte..
HER TÜRK ASKER DOĞAR 1 ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ BAŞKA SÖZE GEREK YOK.
YPG KOCA BİR ŞİŞİRİLMİŞ BALON TSK EN İYİSİ
Bu iste bi bit yenigi var
Kaçsınlar bakalım,nereye kadar
ABD İLE ANLAŞIP KAÇMALARINA İZİN VERDİNİZ ONUDA YAZ SELVİ ONU DA
Afrinde 8000 terörist var deniyodu nasıl kaçtılar anlamadım gece görüşlü uçaklarımız sihamız ihamız göremedimi?
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