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Afrin'deki o anın görüntüleri ortaya çıktı! Hedefler ÇNRA'larla vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 08:39 | Son Güncelleme 7 saat önce

Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk silahlı Kuvvetleri, YPG'ye ait hedefleri, hava kuvvetleri ile karadan Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve fırtına obüsleri ile vurdu. Askeri kaynaklar, ÇNRA'ların bu operasyonda hedeflerin imha edilmesinde önemli başarılar kazandığını belirttiler.

Suriye'nin Afren kentinde bulunan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri, hem hava hem de kara unsurlarını etkili bir şekilde kullanıyor. Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yanısıra Afrin'deki YPG hedefleri karadan da fırtına obüsleri ile Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile vurularak imha edildi.

Hatay Hassa sınırından bu akşam saatlerinde Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve fırtına obüsleri ile Afrin'deki YPG'ye ait hedeflere seri atışlar gerçekleştirildi. Ayrıca Azez-Afrin sınırındaki hedeflerin de vurulduğu belirtildi.

ÇOK NAMLULU ROKET ATAR

Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi, birden fazla roket atma kabiliyetine sahip, tekerlekli ve paletli araçlara monteli silahlardır. Serbest güdümlü veya daha başka güdüm sistemlerine sahip olabilirler. Gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında, yüksek öncelikli hedefler üzerine görmeyerek ateşler açarak manevra birliklerine etkin ateş desteği sağlayan bir silah sistemi. T-122, en modern alt sistemlere sahip olup 3 kilometreden 40 kilometreye kadar mesafelerde etkili olabiliyor.

ZEYTİN DALI HAREKÂTI

TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, 20 Ocak Cuma günü saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatılmıştı.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Harekat, Özgür Suriye Ordusu güçlerince de destekleniyor. Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü, Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağlarını Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

DHA/AA

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