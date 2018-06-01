HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Antalya'da mide ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Karnından 1.5 kilo saç çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 19:34 | Son Güncelleme

Antalya'da mide ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Seda Nur Saygı'nın (20) midesinden 1,5 kilogram saç çıkarıldı. Saygı'nın küçük yaştan bu yana saçlarını yediği belirtildi.

Mide bulantısı, kusma ve midede ağrı şikâyeti ile Kepez Devlet Hastanesi'ne başvuran Seda Nur Saygı'ya hastanede bir dizi tetkik yapıldı. Mide içerisinde yabancı cisim olduğunu tespit eden genel cerrahi uzmanı Metin Çiftçi, Seda Nur Saygı'yı ameliyata aldı. Ameliyat ekibi, mide içerisinde birikip yumak haline gelen 1,5 kilogram saç tespit etti.

midesinden-15-kilogram-sac-cikti_4437_dhaphoto2

MİDENİN ŞEKLİNİ ALMIŞ

Saçı çıkarıp mide içerisini temizleyip Dr. Metin Çiftçi, ameliyatın 1,5 saat sürdüğünü söyledi. Hastanın çocukluktan bu yana saç yeme öyküsünün olduğuna da dikkat çeken Dr. Çiftçi, “Hastamızın karın bölgesinde ele gelen bir kitle tespit ettik. Tomografi ve ultrason sonuçlarını görünce açıkçası şaşırdık. Çünkü saç yumağı midenin şeklini almıştı. Hastanın geçmişini sorguladığımızda küçüklüğünde saç yediğini öğrendik. Daha önce de buna benzer vakalar görmüştük ancak bu büyüklükteki bir yumağı hekim olarak ilk kez gördüm. Operasyonda saç yumağını çıkarıp mideyi onardık" dedi.

'HEP SAÇIMI YERMİŞİM'

Farklı hastanelere defalarca aynı şikayetle gittiğini ancak bir türlü sonuç alamadığını anlatan Seda Nur Saygı ise sürekli mide bulantısı yaşadığını söyledi. Kepez Devlet Hastanesi'ne gelince ilk muayenede sorunun kaynağının tespit edildiğini anlatan Saygı “Çok küçük yaşlarda saç yermişim, annem söylerdi hep. Ancak bu kadar yiyebileceğimi düşünmüyorum. Sanırım midemin içerisinde birikip büyümüş. Saçı bana gösterdiler çok şaşırdım" diye konuştu. (DHA)

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
Irmakta kaybolan Samet'in cenazesi toprağa verildiIrmakta kaybolan Samet'in cenazesi toprağa verildi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 'af' açıklamasıBBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 'af' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya mide ağrısı Seda Nur Saygı

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin TRT araştırması tartışma yaratacak

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin TRT araştırması tartışma yaratacak

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
derdin neydi yedin
iğrenç
Diğer Haberler
Milliyet'te Serpil Çevikcan ve Tolga Şardan işten çıkarıldı!

Milliyet'te Serpil Çevikcan ve Tolga Şardan işten çıkarıldı!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek

Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek

Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!

Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!

Ankara'da Polis memurundan tecavüz skandalı! Karakolda kendisini böyle savunmuş!

Ankara'da Polis memurundan tecavüz skandalı! Karakolda kendisini böyle savunmuş!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 'af' açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 'af' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.