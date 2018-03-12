Otomobili denize devrilen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ (55) idaresindeki 48 TB 212 plakalı otomobil, Yalıçiftlik Mahallesi'nde yaklaşık 30 metrelik kayalık alanda sürüklenerek denize devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Altındağ'ın cenazesi, dalgıçların tespit ettiği yaklaşık 2-3 metre derinlikteki hurdaya dönen otomobilden alınarak Yalıçiftlik İskelesi'ne çıkarıldı. Cenaze, Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AİLESİ VE YAKINLARI YASA BOĞULDU

Kaza haberini alan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Bodrum kaymakamı Bekir Yılmaz başta olmak üzere Altındağ’ın yakınları olay yerine akın etti. Bir süre arama çalışmalarını izleyen Altındağ’ın ailesi ve yakınları acı haberi alınca yasa boğuldu.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise büyük üzüntü yaşadığını belirtti.

Öte yandan bölgede inceleme yapan Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)