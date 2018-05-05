HABER

Aydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 08:38 | Son Güncelleme

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ceylan D. (35), atıl haldeki bir bağ evinde kendini tavana asarak intihar etti.

Aydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar etti

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Alangüllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bahçesinden dönen bir çiftçi, kullanılmayan bir bağ evinde tavana asılı bir kadın olduğunu fark edip, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, cesedin Mesudiye Mahallesi'nde oturan Ceylan D.'ye ait olduğu saptandı. 3 günden beri evine gitmediği ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ceylan D.'nin, ilk belirlemelere göre intihar ettiği tespit edildi.

Ceylan D.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

AK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorumAK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorum
Korkunç kazadan önce uyarmışKorkunç kazadan önce uyarmış
Kayınpeder dehşeti! Gelinini bu hale getirdiKayınpeder dehşeti! Gelinini bu hale getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
intihar Aydın

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1121. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1121. hafta sonuçları sorgula!

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Fetullah Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday iddiası!

Fetullah Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday iddiası!

İstanbul depremi uzmanları böldü! Rapor ortaya çıktı

İstanbul depremi uzmanları böldü! Rapor ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.