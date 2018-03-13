HABER

Başbakan Yıldırım'ın gündeminde uçak kazası vardı! O yorumlara ateş püskürdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 16:49 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı İyilik Ödülleri Programı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden kadınlarla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara sert tepki gösterdi. Yıldırım, "Yüreği burkulan ailelere sabır ve başsağlığı dilemeyi beceremeyenler, hiç değilse susmalıdır"dedi.

Başbakan Yıldırım'ın gündeminde uçak kazası vardı! O yorumlara ateş püskürdü!

BBaşbakan Binali Yıldırım, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İyilik Ödülleri Programında konuştu.

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İyiliği insan olmanın şuuruyla yaptılar. Çünkü, insanın fıtratında sevgi vardır, merhamet vardır.

Kötülükler insanın özünden, yaradılış gayesinden uzaklaşması ve sırat-i müstakimi kaybetmesi neticesinde ortaya çıkıyor. Bugün dünyada kötülüğün hüküm sürdüğü her yerde bu hakikati görüyoruz. Görünen sebep ne olursa olsun, aslında dünyadaki bütün mücadeleler iyilikle kötülük arasındadır. Allah bizleri istikametini kaybedenlerden ve insanlığına yabancılaşanlardan eylemesin.

Unutmayalım ki; iyi insanların sevgisi ve merhameti olmasa ne bu toplum nede insanlık ayakta durabilir. Dünya, iyilerin yüzü suyu hürmetine ayaktadır. Ancak, bugün iyilerin sesini bastıran bir anlayış gittikçe dünyada hakim oluyor. Bizim bu anlayışa esastan itirazımız var. Biz, insanın haysiyetini her şeyden daha önemli görüyoruz.

Halka hizmeti, hakka hizmet olarak biliyor ve vatandaşlarımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bizim hayat felsefemiz, iyi ve doğru alışkanlıkları, ahlakı önemseyen kötülükten fenalıktan zulümden uzak durmayı ilke edinen bir anlayıştır. Bu anlayışta zengin fakirden, beyaz siyahtan, şehirli köylüden, erkek kadından daha üstün değildir. Birisinin başına gelen kötü bir hadiseye sevinmek insanlıktan nasibini almamaktır.

Değil bir insanın bir canlının ölümüne bile sevinmek ilkel kalmış ruhun tezahürüdür. Böyle bir davranışın bizim inancımızda yeri yoktur. Peygamberimizin, ‘kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni de derde uğratır’ diye buyuruyor. Yüreği burkulan ailelere sabır ve başsağlığı dilemeyi beceremeyenler hiç değilse susmalıdır” diye konuştu.

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!
Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladıTürkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı
İran'da düşen uçakta ölen Mina Başaran ile ilgili bilinmeyenlerİran'da düşen uçakta ölen Mina Başaran ile ilgili bilinmeyenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım İRAN sosyal medya uçak kazası

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

Reuters son dakika olarak duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı

Reuters son dakika olarak duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı

Okuyucu Yorumları 19 yorum
millet açlıktan yokluktan sinir krizleri geçirirken kızın biri dünyanın en pahalı şehrine BEKARLIĞA VEDA PARTİ vermeye gidiyor hemde özel jetiyle. bizde türk halkı olarak yasmı tutalım???
@tolgabey200706 Kardeşim yas tutma ancak ALLAH rahmet eylesin diyebilirsin... Kim bu dünyada ne yapıyorsa hesabını ALLAH a verecek... Biz yargı makamı değiliz...
sadece başbakanı degıl.. ınsanlıktan nasıpsız bu hayvanlar mılletıde bıktırdı..kendılerı şerefsızın önde gıdenı ama ölusu dırısı kımseyıde beğenmezler...
kimse kimsenin cenazesine üzülmek zorunda değildir. bu holdingin patronuyla yakın ilişkileri varsa onu bilemem sayın başbakanın. yoksa birkaç yıl önce ankarada yılbaşı partisi veren gençler doğalgazdan zehirlendiğinde akp bürokratı ego genel müdürünün açıklamasına (çıplaklardı ve sarhoşlardı vs ) bir cevap vermemişlerdi
üfff en güzel örnek olmuş.onlarda gençti.tutarlı olmak gerekir.
doğru söylemiş bu sefer.
allah rahmet eylesin de bu nedir arkadaş gundemden düşmüyor yok şu gelinliği giyecekti yok şu arkadaşı gelmeyecekti yok uçak yapılsa ölmeyecekti... Hayattaki en adil şey herkesin bir gün ölecek olmasıdır
Ateş püskürene kadar yorumları yapanı tespit et ve ceasını ver. Bimere bildiriyoruz bildiriyoruz bir bk olduğu yok.
bimer nedir?mahkememi?
Boşbakan konuştu
İnsanlar istediğimiz gibi yaşamak zorunda değil. Ayrıca kendi doğrularımız ne kadar doğru kim nekadar biliyor. Bir müslümana düşen ölen kişi kim olursa olsun arkasından kötü konuşmamaktır en azından ben büyüklerimden bınları duyarak büyüdüm. Bu gibi konuşmaları yapan insanlarla sanırım aynı dinden değilim.
sayın başbakanımız ; Gereği yapılsın bu iğrenç mesnetsiz yorumları yazanları savcılık gereğini yapsın .
Akparti seçmenleri bu açıklamaya çok kırılacak, çok.
Neden kızıyor ki? İnsan kendi eserine kızar mı hiç ? Toplumu bu hale son 15 yılda getirenler kim ki? Hadi ordan, hadi ordan derdi yasamıs olaydı eğer Süleyman Demirel.
Açıklamayı nerenizle okuyorsunuz bilmiyorum ama kimse yas tutun demiyor ama illa bişey söyleyecekseniz aileye başsağlığı ölüye rahmet dileyin diyor yani azıcık insanlık biraz gayret edin başarabilirsiniz
ramazanda beş yıldızlı siyasî iftar yemeği verilmesin derse binali abimiz kızmasın.islâmda hiç olmayan gösteriş,böbürlenme olmasın yoksullara yapılan yardımın fotoğrafları çekilip özellikle yayınlanmasın.sokak iftarları yerine bütün bir yıl,yoksul ailelere reklàm yapmadan yardım edilsin dersek,daha büyük abi de kızarmı?gösteriß bilerek yapılıyorsa islâmda yoktur diyelim nokta.
Hiç bir demecini dinlemem bile, ama bu sözlerinde haklı.
kendide çok ah aldı oğlu kumar masasında milletin parasını eziyor korkuyor tabi oda
Sayın başkan dolar ve euro artışından da bahsedin hakla beraberseniz ve halka karşı samimi olmak istiyorsanız. Elbette kimse kimsenin acısına sevinmemeli. bu etik değildir. Ama buna benzer çok durum Türkiye 'de yaşanıyor. Buzdolabında saklanan cesetlere küfredeni bile var bu ülkede. Ölen çocuğun annesini yuhalatan faniler de gördü bu üç beş günlük hayat. Ancak başımızdakiler olarak önceliklerinizi samimi bir şekilde görmek istiyoruz. Birşeyleri bahane edip sağa sola bağırmanızı değil. Pedegojik olarak çocuğuma zarar verdiği için korkudan televizyonu açamıyoruz. Hep bağıran büyükler geriyor biz
Diğer Haberler
İBB Meclisi'nde "Abdullah Azam Caddesi" tartışması

İBB Meclisi'nde "Abdullah Azam Caddesi" tartışması

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Hisarcıklıoğlu: Devlet özel sektöre 140 milyar lira ödeme yapacak (2)

Hisarcıklıoğlu: Devlet özel sektöre 140 milyar lira ödeme yapacak (2)

Gönüllü olarak Suriye sınırında kurulan sahra hastanesine gittiler

Gönüllü olarak Suriye sınırında kurulan sahra hastanesine gittiler

Gördesli engellilerden Mehmetçik’e destek ziyareti

Gördesli engellilerden Mehmetçik’e destek ziyareti

Vali Elban Ağrı’da yapılacak projeleri anlattı

Vali Elban Ağrı’da yapılacak projeleri anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.