Başbakan Yıldırım'ın gündeminde uçak kazası vardı! O yorumlara ateş püskürdü!

BBaşbakan Binali Yıldırım, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İyilik Ödülleri Programında konuştu.

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İyiliği insan olmanın şuuruyla yaptılar. Çünkü, insanın fıtratında sevgi vardır, merhamet vardır.

Kötülükler insanın özünden, yaradılış gayesinden uzaklaşması ve sırat-i müstakimi kaybetmesi neticesinde ortaya çıkıyor. Bugün dünyada kötülüğün hüküm sürdüğü her yerde bu hakikati görüyoruz. Görünen sebep ne olursa olsun, aslında dünyadaki bütün mücadeleler iyilikle kötülük arasındadır. Allah bizleri istikametini kaybedenlerden ve insanlığına yabancılaşanlardan eylemesin.

Unutmayalım ki; iyi insanların sevgisi ve merhameti olmasa ne bu toplum nede insanlık ayakta durabilir. Dünya, iyilerin yüzü suyu hürmetine ayaktadır. Ancak, bugün iyilerin sesini bastıran bir anlayış gittikçe dünyada hakim oluyor. Bizim bu anlayışa esastan itirazımız var. Biz, insanın haysiyetini her şeyden daha önemli görüyoruz.