Başkentte pankart kavgası! Karşıt görüşlü grup birbirine girdi

Çankaya ilçesindeki 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde gece yarısı meydana gelen olayda, yol üzerindeki aydınlatma direklerine parti bayrakları asan yaklaşık 20 kişilik Saadet Partili grup ile bölgeye daha sonra gelen ve MHP’li olduğu öne sürülen 80 kişilik grup arasında bayrak asılması nedeniyle tartışma çıktı.

Bir süre münakaşa eden şahısların arasındaki gerginliğin şiddetlenmesi soncu olay, kısa sürede kavgaya dönüştü. 100 kişilik kalabalık grup bulvar birbirine girerken, bayrak sopaları da silah olarak kullanıldı. Kavga esnasında kalabalığın içinden havaya ateş açıldığı iddia edildi.

Kavgayı gören vatandaşların polise ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin gruba müdahalede zorluk çekmesi nedeniyle çevik kuvvet birimlerinden destek gönderildi. Güçlükle ayrılan kavgada Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk ve kardeşi ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Öztürk’ün bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kavgada aldıkları darbeler nedeniyle yerde kalan 2 partilinin yardımına koştu. Şahıslar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.