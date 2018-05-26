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Başkentte pankart kavgası! Karşıt görüşlü grup birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 09:13 | Son Güncelleme

Ankara'da dün gece pankart asan Saadet Partililer ile MHP'li olduğu iddia edilen bir grup arasında kavga çıktı. Sopaların kullanıldığı kavgada Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk ve kardeşi ağır yaralandı.

Çankaya ilçesindeki 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde gece yarısı meydana gelen olayda, yol üzerindeki aydınlatma direklerine parti bayrakları asan yaklaşık 20 kişilik Saadet Partili grup ile bölgeye daha sonra gelen ve MHP’li olduğu öne sürülen 80 kişilik grup arasında bayrak asılması nedeniyle tartışma çıktı.

Bir süre münakaşa eden şahısların arasındaki gerginliğin şiddetlenmesi soncu olay, kısa sürede kavgaya dönüştü. 100 kişilik kalabalık grup bulvar birbirine girerken, bayrak sopaları da silah olarak kullanıldı. Kavga esnasında kalabalığın içinden havaya ateş açıldığı iddia edildi.

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Kavgayı gören vatandaşların polise ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin gruba müdahalede zorluk çekmesi nedeniyle çevik kuvvet birimlerinden destek gönderildi. Güçlükle ayrılan kavgada Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk ve kardeşi ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Öztürk’ün bilincinin açık olduğu öğrenildi.

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Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kavgada aldıkları darbeler nedeniyle yerde kalan 2 partilinin yardımına koştu. Şahıslar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kavga sırasında küçük çaplı yaralanan şahıslar ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Olay mahallini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, kavganın taraflarının ifadelerine başvurdu. Partilerin genel merkez binaları ve hastaneler önünde önlem alan ekipler, olayın tekrar etmemesi için alarm durumuna geçti.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Çankaya Saadet Partisi MHP

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
MHP gittikçe eriyor.. Zaten seçimden sonra da kapıya kilidi vurup AKP'ye yamanırlar.. Bu saldırganlıkları da ondan...
mhp akp nin borazanı gibi oldu, paralı askeri sanki. akp için onlardan daha fazla çalışır oldu ama bu durumdan rahatsızlık bile duymuyorlar...
@42efsane_42 DEVLETİN AMBULANSINA BENZİNİNE YAZIK
MHPNİN MİLLİYETÇİLERİ İYİ PARTİYE GEÇİNCE SÜPRÜNTÜLER MHP DE KALDI DEMEKKİ.
mhpli faşistlerden ne beklersin baska
eşkiya sürüsü
BU SAADETLİLER BU KAFAYLA ÇOK DAHA GİDER
MHP kim onların Guçü Ancak bu Tür Şeylere Yetiyor Hooop diye Hauvlıyolar İnsanlara Şiddete Hayır
bunun neresi küçük çaplı haber yazan arkasaşım. ??
zaten bunların sonudr.kudurmuşlar.resmen devlete onlara karışmıyor zaten.baksana gidip bir yer altı mafyasını ziyaeret ediyor.yani bu devleti bu ülkeyi bu insanlara bu zihniyete nasıl teslim edeceksin.bak yarın seçim.24 haziran hazimete uğrarsınz.artık varmısınız yokmuuunuz.eeyr zaten akp den olmasaydı tarihten resmen silinirdinz.
80 Kişi 20 kişiye saldırıyor insan mert olur 20ye-20ye gider:)
MHP diyince akla ilk gelen milliyetçiliği kalkan olarak kullanan vahşiler ve zorbalar topluluğu
mhp nin sokak eşkıyalığından başka ne işi olur gerçek milliyetçilik bu değil 20 yıldır mhp ye oy verdim artık günahımı vermem oylar aksener hanima
erdoğan bunlarla neden ittifak yaptığı ortaya çıktı demek ki vurdulu kırdılı işleri bunlara yaptıracak, adamların içine işlemiş faşizan eğilimler, aman dikkat mhp eridikçe hırçınlaşmalar dahada artar, bunlara sadece sen haklısın deyip geçin ki kendilerini bir şey sansınlar, bunlar da biliyorlar ki mhp tarihinde bu kadar ezik bir dönem geçirmediler.
Bu MHP liler 70 li yıllarda Amerika adına adam öldürüyorlardı, sonrasında çek senet tahsilatına başladılar. Yani hiç temiz bir geçmişleri olmadı. Sürekli vur öldür , başka birşeye akılları ermez. Tabii ki MHP li,lerin bir bölümünü bu söylnlerden muhaf tutuyorum. Muhaf tutuğum kesimin büyük bir bölümü zaten İYİ partiye gitti.
karamahmut oglunun önünü kesiyorlar adam yüzde seksen oyu var haksızlık bu
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