Bedelli askerlik 2018'de ne zaman çıkacak? Bedellide yeni umut...

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Sosyal medyada bedelli askerlik taleplerine ilişkin kampanyalar devam ederken Başbakan Binali Yıldırım’ın önceki akşam katıldığı televizyon programında, “Bakış açım müspet; ancak soru işaretlerini ortadan kaldırmamız lazım. Bu da tabii toplumsal talep. Biz Türkiye olarak askerlikte yavaş yavaş profesyonelliğe gittik 15 Temmuz’dan beri. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus ve buradan ele edilen kaynağın savunma sanayisini güçlendirmek için kullanılması gerekiyor” dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da dün sorular üzerine “Başbakanımız, bu konuya ‘müspet bakıyorum’ dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir. Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirmenin sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde alınacak karar hepimiz için geçerli karar olacaktır” dedi.

15 MAYIS'A KADAR AÇIK



Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberine göre, arka arkaya gelen bu açıklamalar bedelli askerlikle ilgili yasal düzenleme yapılabileceği beklentisini artırdı. Bedelli askerlik önceki akşam ve dün sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçim öncesinde bedelli askerlik düzenlemesinin Meclis’ten çıkarılıp çıkarılmayacağı de merak konusu oldu. 2 Mayıs’ta yeniden çalışmalarına başlayacak olan TBMM’nin 15 Mayıs’a kadar açık kalması bekleniyor. Bu süreç içinde bedelli askerlik için bir adım atılması halinde düzenleme yasalaştırılabilecek. Ancak yetişmemesi halinde hükümet, Meclis’ten kanunla alacağı “yetki” çerçevesinde bedelli düzenlemesini hayata geçirebilecek.