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"Bir Resim Yap" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 23:55 | Son Güncelleme

Kelebek hastalığına dikkati çekmek ve bu hastalığa yakalananların tedavisine destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında İçișleri Bakanı Soylu'nun yaptığı tablo 500 bin liraya alıcı buldu

İSTANBUL (AA) - İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, kelebek hastalığına dikkati çekmeyi ve bu hastalığa yakalananların tedavisine destek sağlamayı amaçlayan "Bir Resim Yap" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen gecede konuşan Soylu, böylesine anlamlı bir gecede bulunmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Böyle anlamlı bir gecenin bir benzerini de Trabzon'da yaşadıklarını aktaran Soylu, orada toplanan yardımlarla Somali'de yetimhane yapıldığını söyledi.

Bakan Soylu, Türk medeniyetinin bir iyilik medeniyeti olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hep birlikte dünyanın birçok yerine el uzatıyorsak, geleceğe, iyiliklere dokunuyorsak bu medeniyetin başka bir tarifi olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri, Saygıdeğer Emine Erdoğan'ın himayelerinde güzel bir program başlattık, çocuk işçiliğiyle alakalı. Biz şöyle bir ülkeyiz, 3,5 milyon insana yeni topraklarını yurt yapabilmeleri için çaba sarf ediyoruz. Onların ülkemizde olmasını da hiçbir zaman yük görmüyoruz. Biz sadece kendimize ait bir millet de değiliz. Bizim medeniyetimizde bir başka şey daha var. Birine dokunamazsan, özünü keşfedemezsin. Kendini anlamak, kendini keşfetmek aslında yanındakine dokunmaktır. Hem ülkemiz, hem insanlarımız hem de bu salondaki insanlarımız bunu yapıyor. Bugün çok hayırlı bir iş daha yapılıyor. Hissederek birine dokunabilmek çok önemlidir. Bizim dinimiz ve inancımız bize şunu öğretiyor, bir insan, bir evrendir. Bizim dinimiz, inancımız, gelenek ve göreneğimiz insanı öldürmemeyi, katletmemeyi salık veriyor."

Güneydoğu'nun birçok yerinde dolaştığını, on binlerce insanla karşı karşıya kaldığını anımsatan Soylu, "Beni motive eden birçok şey var. Kız çocuklarını annelerinden, babalarından 13-14 yaşında ayırıp dağa götürüyorlardı. Biz bu ülkeyi yönetelim diye bu millet bize görev verdi. Benim görevim İçişleri Bakanlığı, eğer bir baba, akşam kız çocuğunu evinde görüp de onu kucaklayamayacaksa bizim görevimizin ederi ne olabilir ki? İyiliğe adım atan aslında cennete adım atar. Bu nedenle bu gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Belki başımıza gelecek bir kötülükten şurada attığımız bir adım sayesinde kurtulacağız." diye konuştu.

Kelebek hastalığına ilişkin insanları bilinçlendirmeyi, bu hastalığa yakalanan çocuklara destek olmayı amaçlayan proje kapsamında, iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin ilk kez yaptığı tablolar satışa çıktı.

Bakan Soylu'nun "Kelebek Çocuklar" için yaptığı tablo açık artırmada 500 bin liraya satıldı.

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