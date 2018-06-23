"Biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hükümet ile meclis arasındaki çatışmalardan istifade eden uluslararası faiz çeteleri var ya onlar da artık Türkiye'yi sömüremeyecekler. Bilesiniz ki evet bu bürokrasinin ortadan kalkmasıyla birlikte Türkiye'nin işleri hızlanacak ve benim ülkem yatırım cenneti olacak." dedi. Bakan Soylu, Eyüpsultan'da düzenlenen mitingde, Türkiye'nin pazartesi günü yepyeni bir sistemle buluşacağını söyledi. Yeni sistem için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu: "Yıllardan beri bu milleti sıkıntıya sokan, darbe üreten, faiz üreten, ekonomik kriz üreten, siyasi kriz üreten, terörizm üreten, anarşizm üreten bu sistemden hep birlikte yepyeni bir sisteme adım atıyoruz. Bunu oyla, bunu sandıkla ve bunu bu aziz milletle, asil milletle, sizlerle beraber gerçekleştiriyoruz." Yeni sisteme geçtikten sonra 10 yıllık işin 3 ya da 3,5 yılda gerçekleştirileceğini anlatan Soylu, diğer taraftan da bürokrasideki "Bugün git yarın gel" sözünün ortadan kalkacağını belirtti.

Soylu, "Hükümet ile meclis arasındaki çatışmalardan istifade eden uluslararası faiz çeteleri var ya onlar da artık Türkiye'yi sömüremeyecekler. Bilesiniz ki evet bu bürokrasinin ortadan kalkmasıyla birlikte Türkiye'nin işleri hızlanacak ve benim ülkem yatırım cenneti olacak." diye konuştu. Bu seçimin sadece günümüzün yöneticilerinin seçileceği bir seçim olmadığını anlatan Soylu, bu seçimin aynı zamanda milletin uzun yıllardan beri çekmiş olduğu sıkıntıları, dertleri ve problemleri, gelecek nesillerin tekrar çekmemesini sağlayacak bir seçim olduğunu vurguladı. Bu seçimin tarihle, gelecekle ve bugünle köprü kuracak bir seçim olduğunu ifade eden Süleyman Soylu, şunları söyledi: "Bu seçim aynı zamanda sizlerle paylaşmak isterim ki sadece bizim seçimimiz değildir. Mazlumların, mağdurların seçimidir. Bu seçim Bosna'nın seçimidir, bu seçim Kosova'nın seçimidir, bu seçim Srebrenitsa'nın seçimidir. Bu seçim Kerkük'ün, bu seçim Tel Aviv'in seçimidir. bu seçim Musul'un seçimidir, bu seçim Gazze'nin seçimidir, bu seçim Filistin'in seçimidir, bu seçim Kudüs'ün seçimidir."

"Bize her türlü iftirayı atabilirler ama milletimiz de bilsin Cenab-ı Allah da şahittir ki bize bir tek iftira atamazlar. Gezi yapmalarına rağmen, 17-25 Aralık yapmalarına rağmen, 6-7 Ekim yapmalarına rağmen, 15 Temmuz'u yapmalarına rağmen Allah da şahit millet de şahittir biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik." diyen Soylu, Türkiye'de geçmişte annelerin başörtülü olduğu gerekçesiyle oğullarının yemin törenlerine gidemediğini anlattı. Her 10 yılda bir darbe ve her 10 yılda bir Türkiye'nin ekonomik kaybı olduğunu hatırlatan Soylu, "Yatarsın sabahleyin kalkarsın yüzde 80 fakirlenirsin. Yüzde 7 bin 500, 8 binlik faizler aman Allah'ım bu ülkede neler yaşandı. IMF'nin kapısına gidildi de, 500 milyon dolar para istendi emeklilere verilmek için ve IMF elinin tersiyle itti bizi. Şimdi Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdi ki Allah'ıma şükürler olsun IMF'ye borç veren bir Türkiye var bugün." şeklinde konuştu. PKK'ya dağların dar edildiğini aktaran Soylu, Kandil'e ay yıldızlı bayrağı dikileceğini kaydetti.