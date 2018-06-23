Bodrum cinayetinde yeni gelişme! Kimlik sahte çıktı

Bodrum’da işadamı Ali Ekber Sürensoy ile şarkıcı Hacer Tülü’nün öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir detay daha ortaya çıktı. Olayın faili olarak Manisa’da yakalanan 4 kişiden biri olan ve üzerinden Abdulsamet Çeçen adına kimlik çıkan zanlının da kimliğinin sahte olduğu ortaya çıktı.
Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, soruşturmayı yürüten Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlının asıl adının Mustafa Çeçen olduğunu ve öldürülen Sürensoy ile İstanbul’daki bir bardan dolayı husumetli olduklarını belirledi. Mustafa Çeçen’in iki ayrı suçtan aranma kaydının olduğu üzerinden çıkan kimliğin ise kuzeni Abdulsamet Çeçen’e ait olduğu anlaşıldı. Öldürülen işadamının üzerinden de kardeşinin kimliği çıkmıştı.
NUMUNELER KRİMİNALDE
Öte yandan zanlılardan atış artığı tespiti için alınan örnekler de polis kriminal laboratuvarına gönderildi. Zanlıların gözaltındaki işlemleri devam ediyor
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