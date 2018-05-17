Bolu'daki FETÖ/PDY davası

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan 2'si firari 5'i tutuklu, 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti firari sanıklardan Z.H'nin yakalandığını ve yargılamasının tutuksuz olarak devam edeceğini açıkladıktan sonra tanıkları dinlemeye başladı.

Tanık Ö.Y, SEGBİS aracılığı ile bağlandığı duruşmada, tutuksuz sanıklardan M.B. hakkında beyanda bulundu.

Daha önce verdiği beyanları tekrarladığını ifade eden Ö.Y, "M.B. benim teyzemin kızı olur. Kendisini bu nedenle tanırım. Bütün eğitim hayatının örgüte ait yurt ve okullarda geçtiğini akrabalık bağlarım nedeniyle biliyorum. Darbe teşebbüsü öncesinde de bir yurtta yönetici olarak çalışıyordu." şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı Seyfi Han'ın, teyzesinin kızı olan sanık aleyhinde neden beyanda bulunduğunu sorması üzerine Ö.Y, "Darbe teşebbüsü sonrasında vatandaşlık bilinciyle bildiğim bu hususu yargı makamlarıyla paylaşmak istedim. Benim kendisi ve ailesiyle husumetim yoktur." dedi.