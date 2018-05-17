Bolu'daki FETÖ/PDY davası

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan 2'si firari 5'i tutuklu, 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
Mahkeme heyeti firari sanıklardan Z.H'nin yakalandığını ve yargılamasının tutuksuz olarak devam edeceğini açıkladıktan sonra tanıkları dinlemeye başladı.
Tanık Ö.Y, SEGBİS aracılığı ile bağlandığı duruşmada, tutuksuz sanıklardan M.B. hakkında beyanda bulundu.
Daha önce verdiği beyanları tekrarladığını ifade eden Ö.Y, "M.B. benim teyzemin kızı olur. Kendisini bu nedenle tanırım. Bütün eğitim hayatının örgüte ait yurt ve okullarda geçtiğini akrabalık bağlarım nedeniyle biliyorum. Darbe teşebbüsü öncesinde de bir yurtta yönetici olarak çalışıyordu." şeklinde konuştu.
Mahkeme Başkanı Seyfi Han'ın, teyzesinin kızı olan sanık aleyhinde neden beyanda bulunduğunu sorması üzerine Ö.Y, "Darbe teşebbüsü sonrasında vatandaşlık bilinciyle bildiğim bu hususu yargı makamlarıyla paylaşmak istedim. Benim kendisi ve ailesiyle husumetim yoktur." dedi.
Tanığın dinlenilmesinin ardından söz verilen Cumhuriyet savcısı, tanık beyanına itirazlarının olmadığını belirterek, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
Sanık avukatları ise tutuklu müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dinlenilmesi gereken 2 tanığın hazır edilmesi, bazı sanıklar için istenen ByLock ID bilgi ve içeriklerinin beklenmesi için duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.
Bir önceki duruşmada tutuksuz sanıklar E.S. ile M.S'nin dosyaları ayrılmış, F.Ş. tahliye edilmişti.
- İddianameden
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 35 sayfalık iddianamede, 18 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
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