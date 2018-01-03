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Bozdağ'dan son dakika İran açıklaması: Olayları yakından takip ediyoruz

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 11:21 | Son Güncelleme 4 saat önce

İran'da 20'den fazla insanın hayatını kaybettiği sokak protestolarına ilişkin Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklama... Bozdağ, "İran'da meydana getirilecek krizini bölgeye zarar vereceği aşikar. Olayları yakından takip ediyoruz. İran halkı ve yönetimi tuzaklara karşı dikkatli olmalı" diye konuştu.

Bozdağ'dan son dakika İran açıklaması: Olayları yakından takip ediyoruz

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İran'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. “Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de, iktidarı değiştirmeye de karşıdır” dedi. Bozdağ şöyle devam etti: " İran'da meydana getirilecek krizini bölgeye zarar vereceği aşikar. Olayları yakından takip ediyoruz. İran halkı ve yönetimi tuzaklara karşı dikkatli olmalı."

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Sokak Bekir Bozdağ İRAN portesto

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