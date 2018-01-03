Bozdağ'dan son dakika İran açıklaması: Olayları yakından takip ediyoruz

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İran'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. “Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de, iktidarı değiştirmeye de karşıdır” dedi. Bozdağ şöyle devam etti: " İran'da meydana getirilecek krizini bölgeye zarar vereceği aşikar. Olayları yakından takip ediyoruz. İran halkı ve yönetimi tuzaklara karşı dikkatli olmalı."