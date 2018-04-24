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Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 21:02 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erbakan Ödülleri törenine katıldı. Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği iddia edilen Karamollaoğlu, salona Gülk ile birlikte giriş yaptı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Yarın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşeceği biliniyordu.

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Karamollaoğlu görüşmeden sonra "Çok samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Detaylarda farklı yaklaşımlar olabilir, görüşmelerimiz umut ediyorum devam edecek. Seçimlerde iyi netice alacağımızı düşünüyorum, Allah yardımcımız olsun. Tekrar kendileriyle bu haftanın sonuna doğru görüşmemiz vuku bulur." ifadelerini kullanmıştı.

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İstanbul Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde (MKM) gerçekleştirilen ‘Erbakan Ödülleri' törenine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

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Erbakan Ödülleri Töreni, Millî Görüş Hareketi Lideri, 54. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Saadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın insanlığın refah, barış ve kardeşliğine yaptığı katkıları anmak ve yaşatmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenleniyor. 'Erbakan Ödülleri' bilim, düşünce, medya, sanat, spor ve onur özel ödülü kategorilerinde veriliyor.

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AKŞENER'İ İKNA EDEMEMİŞTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Karamollaoğlu'nun, Abdullah Gül'ün muhalefetin Cumhurbaşkanı “Çatı” adayı olmasını ve Akşener'in de adaylıktan çekilmesini önerdiği, ancak Akşener'in bu öneriyi kabul etmediği ve Milletvekili seçiminde ittifaka açık olduğunu, adaylıkta ise geri adım atmayacağını söylediği iddia edilmişti.

Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül temel karamollaoğlu Saadet Partisi Erbakan Ödülleri Töreni

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
ERDOĞANIN KARŞISINA SAKIN HA ÇIKMA ABDULLAH GÜL HAYATININ EN BÜYÜK HATASINI YAPARSIN SENİ BİR KALEMDE SİLER
Yeniden GÜLLLLL TÜRKİYEMMMMMM
TEMEL HOCAM AKEPEYE MEYDAN OKUYOR AMA AKEPENİN KUKLASI MEMURLA YANYANA OLMAZ BÖYLE ŞEY. GÜL AKEPENİN TRUVA ATIDIR KANMAYIN BU OYUNLARA ....
ABDULLAH GÜL ADAY OLURSA ERDOĞANIN OYLARINDAN ÇALAR AKP VE ERDOĞANA YAZIK OLUR
Abdullah GÜL, 23 nisan 19 Mayıs ve 10 Kasım da gene hastanelerde yatacak mi?
Allah büyük bu gül ittifakınıda Allahın izniyle yıkarız başlarına bir tarafta ka-mal bir yerde sivas katili bir yanda ingiliz uşağı Rabbim sen bunlara izin verme İnşAllâh AMİN
saadetin adayı gül olursa tayyib sarsılır. Merıl iyi partiden, muharrem chp den aday olduğu gibi tayyib %10 zor alır
@anilleuss akpliler çıldırıp beğenme butonuna trollerini tıklatmışlar. Daha çok cıldıracaksınız durun
chp+iyi parti akp'ye karşı başka bir akp adayını cumhurbaşkanı gösterirseniz büyük rezalet olur.
rahmetli erbakan bu ülkenin gelmiş ve geçmiş en büyük lideriydi ama sadece 6 ay tammül edebildiler, 5 yıl iktidarda kalsaydı inanın şuan imf'ye borç veriyor olacaktık
Geçmişe donup dusunuldugunde Abdullah Gül u toplumun her kesiminin destekleyeceginden ve Cumhurbaskani adayi olacagindan suphem yoktur ilerleyen gunlerde netlesir.
AKP NİN YIKILMASI ANCAK ABDULLAH GÜL İLE OLUR.
ak parti seçmeni tayyip erdoğandan başka kimse oy vermezler
Gül ne olacagını bilir reis varken gül hava alır.
birisi ingiltere kraliçesinden şovalye ünvanı aldı. şovalye hristiyanlığa olağanüstü hizmetlerde bulunan çok az kişiye verilir. diğerinin karısı ingiliz. düşünün artık..
Gül'ün Erdoğan'dan ne farkı var Allah aşkına? Kafayı mı yediniz? Yok mu vatanını milletini hırslarının önünde gören adam akıllı, dürüst siyaset yapacak ADAM?
fark yok aynı halt
Erbakan Sağ Olsa Hadi Ordan Der Ve Yüzüne Tükürür karamella
partinin başına geçerse ilk ben üye olurum
Çingene çalar kürt oynar ! Memleket böyle karnaval göremez bir daha işte gerçek demokrasi , Kimse cb nımıza diktatör demesin 150 adaya tek başına mücadele her babayiğidin harcı değil . Yarışmacı arkadaşlara başarılar
vay arkadaş, yürüyen merdiven çökecek diye korktum,
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