Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Yarın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşeceği biliniyordu.
Karamollaoğlu görüşmeden sonra "Çok samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Detaylarda farklı yaklaşımlar olabilir, görüşmelerimiz umut ediyorum devam edecek. Seçimlerde iyi netice alacağımızı düşünüyorum, Allah yardımcımız olsun. Tekrar kendileriyle bu haftanın sonuna doğru görüşmemiz vuku bulur." ifadelerini kullanmıştı.
İstanbul Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde (MKM) gerçekleştirilen ‘Erbakan Ödülleri' törenine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.
Erbakan Ödülleri Töreni, Millî Görüş Hareketi Lideri, 54. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Saadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın insanlığın refah, barış ve kardeşliğine yaptığı katkıları anmak ve yaşatmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenleniyor. 'Erbakan Ödülleri' bilim, düşünce, medya, sanat, spor ve onur özel ödülü kategorilerinde veriliyor.
AKŞENER'İ İKNA EDEMEMİŞTİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Karamollaoğlu'nun, Abdullah Gül'ün muhalefetin Cumhurbaşkanı “Çatı” adayı olmasını ve Akşener'in de adaylıktan çekilmesini önerdiği, ancak Akşener'in bu öneriyi kabul etmediği ve Milletvekili seçiminde ittifaka açık olduğunu, adaylıkta ise geri adım atmayacağını söylediği iddia edilmişti.
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