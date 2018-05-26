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Bursa'da sele kapılan aracı kurtarmaya çalışırken eşi salavat getirdi! O anlar böyle görüntülendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 20:17 | Son Güncelleme

Bursa'da sel sularının sürükleyerek uçurumun kenarına götürdüğü bir araca binip çalıştıran sürücü canını hiçe sayarken eşi salavat getirip kendisi için dua etti.

Bursa'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte dereler taştı, sokaklar sular altında kaldı.

SÜRÜCÜLERİN PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Bursa-Orhaneli karayolunda su ile birlikte gelen heyelan yolu trafiğe kapattı. Dikkaldırım Mahallesi ve Orhaneli yolunda sürüklenen araçlar anbean görüntülendi. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde sürücülerin panik anları dikkat çekti.

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SALAVAT GETİRİP ALLAH'TAN YARDIM DİLEDİLER

Bursa - Orhaneli yolunda bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde sel sularının sürükleyerek uçurumun kenarına kadar getirdiği lüks otomobile canını hiçe sayarak binen sürücü aracı çalıştırıp sel bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı. O sırada başka bir otomobilin içerisinde olan eşi ve çocukları kendisi için salavat getirip Allah'tan yardım diledi.

OTOMOBİLDEN İNEN SÜRÜCÜ HEYELAN BÖLGESİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

O sırada kayıtta olan cep telefonu kamerası dehşet anını ve yaşananları saniye saniye kaydetti. Diğer sürücülerinde ikazının ardından otomobilden inen sürücü heyelan bölgesinden uzaklaştırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa sel salavat

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