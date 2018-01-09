HABER

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 09:40 | Son Güncelleme 5 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili olarak 11 Ekim tarihinde kaleme aldığı 'AKP’lilerin en sevmediği Bakan Süleyman soylu imiş' başlıklı yazısında ses getirecek iddialarda bulunan Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, CHP'nin önce Ataşehir sonra Beşiktaş belediyelerindeki görevden almalar hakkında “Süleyman Soylu gideceğini anladı ama o koltuğu asla bırakmak istemiyor. Bu nedenle üst üste flaş operasyonlar yaparak yerini korumaya çalışıyor” iddiasında bulundu.

Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün kaleme aldığı 'Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?' başlıklı yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili bomba etkisi yaratacak iddialarda bulundu.

İşte Ataklı'nın gündem yaratacak yazısındaki ilgili o bölüm;

Tarih 11 Ekim’i gösterirken bu köşede “AKP’lilerin en sevmediği Bakan Süleyman soylu imiş” başlıklı bir yazı yazmıştım. Saraya yakın bir haber kaynağım Soylu’nun gözden çıkarıldığını, özellikle Berat Albayrak’ın İçişleri Bakanı’nı hedefe koyduğunu anlatmıştı. Tam o günlerde Soylu’nun oğlu polisler tarafından durdurulup aranmıştı. Bunu da göz önüne alınca Soylu’nun gerçekten gözden düşmüş olabileceğini belirtmiştim. Bu yazından sonra iktidarın tetikçileri şiddetli bir saldırıya başladılar. Sesimi çıkarmadan ibretle izledim bu hayâsız saldırıları. Geçen hafta yine saraya çok yakın isimlerden olan bir dostum aradı. “Soylu ile ilgili yazdığın yazı çok doğruydu ama gerekçede hata vardı” dedi. Ben de “nedir?” diye sordum. “Darbe gecesi kendini önce Meclis’e kapatması elbette sarayın dikkatinden kaçmamıştı ama asıl sorun o değil” diye devam etti. Sonra da yazıma dikkat çekerek “Akit Gazetesi’nde program yapan Ali Tarakçı’nın yazdıklarını tekrarlamıştın, o yazıda Süleyman Soylu’nun oğlunun Yunuslar tarafından yarım saat tutulduğu belirtiliyordu. Oysa gerçekte o yarım saat değil birkaç gün” dedi. Buraya bir parantez açayım ve Ali Tarakçı’nın 6 Ekim günü konu ile ilgili yazdıklarını bir daha hatırlatayım; “Birkaç gün önce, İstanbul’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu yanında korumaları olduğu halde, Yunuslar tarafından durdurulur. Ve tam yarım saat arabası aranır. Bakan Soylu devreye girmesine rağmen arama devam eder. İstanbul Emniyet Müdürü, Bakan Soylu’nun telefonlarına çıkmaz. Ve bu aramanın kokuları yakında ortaya çıkar. Bekleyin, 2017 yılının sonuna kadar çok şeye şahitlik edeceğiz.”

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya tepki: Kapımız yanar dönerlere kapalı

Ali Tarakçı bunları yazdıktan bir buçuk ay sonra 20 Kasım günü silahlı bir saldırıya uğradı. Saldırganlar önce arabasına çarptıkları Ali Tarakçı’yı ayaklarına ateş ederek yaraladıktan sonra kaçtılar. Ankaralı haber kaynağım “Soylu’nun oğlunun durdurulması aslında tesadüf değildi öğrendiğime göre, hatta suçüstü bile diyenler var” dedikten sonra anlattı. Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu’nun zaman zaman bazı işadamlarını ve belediye başkanlarını ziyaret ettiği AKP Genel Başkanı Erdoğan’a söylenmiş. Erdoğan da buna çok öfkelenmiş ve “Birinden çıktığında biraz korkutun” talimatı vermiş. İşte Ali Tarakçı’nın yazdığı “Soylu’nun oğlunu Yunuslar durdurdu” iddiasının temeli buymuş. Şimdi gelelim son operasyonlara. Kaynağım diyor ki “Süleyman Soylu gideceğini anladı ama o koltuğu asla bırakmak istemiyor. Bu nedenle üst üste flaş operasyonlar yaparak yerini korumaya çalışıyor” dedikten sonra anlatmaya devam etti; “Önce Ataşehir olayını patlattı. Bu kesinlikle Erdoğan’dan habersiz oldu. Ardından CHP liderine ‘sen bittin’ çıkışı yaptı. Ondan sonra Beşiktaş Belediyesi’nde operasyon yapıldı. Burada sadece başkan değil 17-25 olayının bir numaralı sanığı Hüseyin Avni Sipahi de operasyona uğradı. Üstüne medyanın hoşuna gidecek biçimde ‘uyuşturucu satanların bacağını kırın suçu bana atın’ çıkışı geldi. Bu durumda Erdoğan Soylu’yu görevden alırsa ‘CHP’nin yolsuzluklarıyla mücadele eden bakana engel’ eleştirileri ile karşılaşacak.” Bu dedikodular gerçek olabilir mi? Bana göre olabilir. Çünkü Soylu’nun oğlunun polislere tutulması ile ilgili hiçbir açıklama yapılmadı, Soylu iddiaları yediyuttu. Demek ki ciddi bir sorun var. Yoksa burası Amerika değil ki polisler İçişleri Bakanı’nın oğlunu bile durdurup kimlik soruşturması yapsın. Üstelik bu kez polisler cemaatçi de değil.

Süleyman Soylu için şok sözler: Dönmeyi çok iyi beceren İçişleri Bakanı!
Süleyman Soylu: Kırın ayağını, suçunu bana atın
Bakan Soylu CHP'li Özel'e bu kayıtlarla yanıt verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan CHP Can Ataklı Süleyman Soylu ali tarakçı

En Çok Okunan Haberler

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde 3 Türk var!

Dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde 3 Türk var!

Hande Fırat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi Üniversitesi' eleştirisi

Hande Fırat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi Üniversitesi' eleştirisi

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 77 yorum
sözcü yazarı kendi isteğini yazmış yazısında,süleyman soyludan memnun olmayan sadece teröristler,ak partide,millette ondan razıdır,allah ondan razı olsun,memleket adam gibi bir iç işleri bakanı gördü,fetö medyası sözcü ve cumhuriyetin karın ağrısı bundandır.
@cbozanli gökçek gidecek diye yazdıklarında da aynı şeyleri söylediniz. gittikten sonra hain ilan edildi. soylu da öyle olacak. bugün bunları söylüyorsunuz, yarın fetöcü ilan edersiniz.
@cbozanli süper tespit halk REİS ten sonraki adamı soyludur ve akp tabanı bu adama bitiyor sadece teröristler rahatsız e sözcü nün sahibi bir fetö teröristi zati kaçak
@cbozanli sözcü ve cumhuriyete fetö diyorsunuz ya, fetönün basi sizsiniz. yillarca beraber yürüdünüz sonra chp, sözcü, cumhuriyet fetöcü oldu. nasil isse bir tane bile akpli fetöcü cikmadi?
@cbozanli fetomu dedin? seninkiler onu daha yakindan tanirdi diye biliyorum hatta sen dahi! artik baska mazeret yaz bilader buraya, her begenmediginize feto baglantili deyimi kandiramaz oldu artik..akp kendi icinde hesaplasmalarda da oyle yapiyo, ictigi ayri gitmez iken bakmissin arkasindan bicakliyor ! hukuk taniyin biraz , adam olun adam, 180derece kivirma politikasini sizlerden ogrendi millet
@cbozanli adamın döneminde terör olayları sıfıra düştü, işte Türk milletinin ödül anlayışı ,işini iyi yapanları yağlı kazığa oturtmak.
@cbozanli can ataklı sözcü ya da cumhuriyette yazmıyor
böylesine basit bir zihniyetin bakan koltuğunda oturması insanın kanına dokunuyor
Vallahi kim ne derse desin 15 yılın en kalende bakanı soyludur
vatan hainlerine yedirmeyiz yaptıklarını destekliyoruz az bile yaptı yada diyor..
@karpinli vatan severler man adasından,...
@emlbiltek bi mankafa da burda türemiş
İt ürür kervan yürür,Her kez işine baksın.
Sayın Soylu, Soylu bir davranış gösteriyor ,AKP hükümetleri döneminde ilk kez bir iç işleri bakanı bu kadar kararlı bir tutum gösteriyor. Kendisini tebrik eder başarılar dilerim.
@mustafasahin33 oğlunun üzerinde çıkanları biliyon mu? Yunuslar yakalayıp gözetim altına almışlardı duydun mu?
Süleyman Soylu yu çakallara yedirmeyiz. Kıskanıyorsunuz ! Çekemiyorsunuz ! inlerinize giriyor kuduruyorsunuz !!!
sayın bakanım durmak yok teröristlere vurmaya devam. sen vurdukça bak sesi ta nerelerden çıkıyor
ak partide adam gibi bir bakan var oda soylu.önce fetcu bakanlar gitsin
bu ülkeyi böyle insanların yönetmesini hak etmiyor
İdris Naim Şahin pkk bitti dedi kendisi bitti yerine efkan ala geldi oda pkk kokunu kazıdım dedi oda gitti şimdide soysuz pkk sonu geldi dedi onun sonu geldi ulan bunlar ülkeyi yönetiyor dusunebiliyormusunuz
"Soylu" fetosu sarayın bahcivanina savunurken nasıl saldırıyordu.. RTE 'ye hırsız BOP taşeronu derken sesi afyon sokaklarında inliyordu.. soyluymuş!!! Bu yalancı feto pkk pyd barzani ile ortak olup ıhanet edenlere karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur
Soylunun geçmişte Akpye söylediklerini dinleyen bırak devleti kedini yada hamsteri bile emanet etmez bunları yönetime alanı halk sorgulamıyormu cezbeden tarafını anlatsınlar dinleyelim
"Soylu" fetosu sarayın bahcivanina savunurken nasıl saldırıyordu.. RTE 'ye hırsız BOP taşeronu derken sesi afyon sokaklarında inliyordu.. soyluymuş!!! Bu yalancı feto pkk pyd barzani ile ortak olup ıhanet edenlere karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur..
bu arsızların olduğu bu sevyeden uzak bakanların olduğu bir iktidara hangi el oy veririr ülkemize yakışır bakanlar gerek
Soylunun Fetö İslami Dinci Terör örgütü köpeğinin mensubu olduğunu bilmeyenmi kaldı allah aşkına,R.T.Erdoğanı 2003 ' den buyana bu Fetö itinin cemaati kontrol altına aldı, başlangıçta Erdoğan'ında bunlara ihtiyacı vardı,devletin kılcallarına girmelerine göz yumdu ,ancak ilerleyen yıllarda vatan haini ortak vatanın tamamına talip olunca birbirlerinin mahremlerini ortaya saçtılar,Soylu şu anda ifşa oldu, maalesef ifşa olmayan çok kritik kriptoların var olması,hala ülke için tehlike arzediyor,pisliğin temizliğine Camiler öncülük etmeli, bir anlamda Camilerde hatasını telafi etmeli.
sözcü pkk nın fötünün avukatlıgını yapıyor sözcü söyledi ise yalan duyma haberdir.
@selcukhan71 yenisafak mı okuyalım yandaş
ALLAH BELANI VERSİN CHPKK TERÖR BİTECEK DİYE KAHROLUYOR VATAN HAİNİ CAPULCU ALCAKLAR HER KEZ ÖĞRENDİ SİZİN NE BOK OLDUĞUNUZU
sayın bakanim soylu işini dört dörtlük yapıyor diye karalama kampanyası ve altı oluşturuluyor allahın izniyle yedirmeyiz soyluyu köpek sürülerine
can ataklı mı? bu ülkede nefes bile alması ülkemize zarardır, ellerini ayaklarını bağlasan diliyle yine zarar verir memleketime bunlar.....
EYYYYYYY BEYINSIZ DANGALAK BURAYA YORUM YAZIYON BIR BAK BAKALIM KAC KİŞİ BIYENMİŞ BIRE ÖKÜZ ??????
köpkler ,,yine,, 28 şubat sürecindeki gibi hevlemeye başlamış,,,bu sahtekar medya sorumlularına ne zaman sıra gelecek,,,
Can ayyaşlığın sınırlarını zorluyor sanırım. kime yaranacaksa iyice saçmalamış zaten laftan önce söyleyene bakarız . baktık insan göremedik.....
can almanyaya gider oradan seyreder süleyman beye de dua eder . beni kovaladın Allahcc razı olsun der . inanıyor mu bilemem ama zırvalar
O MAKAMA YAKIŞMAYAN TAHRİK EDİCİ SÖYLEMLER KULLANIYOR. SEN HALKIN ADALETTEN ÖNCEKİ DAYANAĞI SIN. İSTEDİĞİN KADAR HAKLI OL AMA SÖYLEMLER BİR HUKUK DEVLETİNE YAKIŞMIYOR... KESİN OPERASYONA UĞRAYABİLİR.
Can ataklı az iç siz chp liler bu ara ne içiyorsunuz
@audurukan içki içmek bir keyiftir, kimseye zararı olmaz, hırsızlık, yalancılık, ahlaksızlık ise toplumu içten çökertir. can bey tarafsız bir gazetecidir, yüreklidir, ahlaklıdır, ülkemize içinden ziyade içmeyen basiretsiz istismarcılar zarar veriyor.
Ben 30-35 yıldır gündemi takip ediyorum, bu güne kadar Süleyman SOYLU kadar iyi bir içişleri bakanı gelmedi ülkeye. Askerle polisle ve milletle iç içe bir bakan ve çok başarılı bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum kendisine.
Erdoğan ın bilgisi olmadan Soylu icraat yapmaz. Bırakın bu chpli hırsızları aklama yarışını. her şey ortada..
AKP'nin asıl kurucularını böyle mevkilere vermeyip sonradan gelen adama yetki verirsen kendini kaf dağında görür.herhalde kuyruğunu teneke bağlıyacaklar, giderken de çok ses çıkarır haaaaaaaaaaa
ataklı denen yalaka,,,senin söylediklerini kimse kaale almaz,,,sen birilerinin yalakalığını yapmaya devam et,,,sen ve senin gbi provakatörler,,elbet hesap verecek,,,28 şubat sürecinde yediğiniz bklraın haddi hesabı yok,,,
Sebep ne olursa olsun, İYİ YAPIYORRRR
dün reisin arkasından atıp tutan soylu, şimdi reis e yalakalık yapmak için yırtınıyor. reis bunları yemez, harcar.
@serdar_akdeniz_1983 vatan sevgisi sizlerde yalakalık oluyor . nasıl zihniyetse
can ataklı ülkeden defol git
Valla gerekirse akp gider soylu gitmez ...gidersede Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı olarak geri gelir ....o kadarrrrrr
BETANCULAR SİZDEN BETONDAN BAŞKA BİR ŞEY OLMAZ YAHU HALK BETONA HAYIR DEDİKÇE SİZ UTANMADAN SIKILMADAN DOĞAYI ÇEVREYİ YOK EDİP HER YERE BETON YAPAN OLARAK ANILACAKSINIZ ARKANIZDAN DUA DEĞİL BEDDUA ALACAKSINIZ,SONRADA GÜNAH ÇIKARIR GİBİ İSTANBULU MAHVETMİŞİZ DİYORSUNUZ.
DOĞRULAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTIKCA, HARCANACAK KİŞİLERİN SAYISI DA ARTIYOR.... BU ÜLKEDE HİÇ KIMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR. ALLAHIN DEDİĞİ OLUR....
Yoksa burası Amerika değil ki polisler İçişleri Bakanı’nın oğlunu bile durdurup kimlik soruşturması yapsın :)))) AMERİKA HAYRANLIGI . bu cümle bile bu yazıyı çöpe atmaya yeterli bir sebep. bu ülkenin ekmegini yiyip hala bu ülkeyi küçük görenler gitsin amerikaya ve orda yazı yazzın. tabi orda okur bulamassınız kendinize ve yine bu küçük gördügünüz millette para kazanırsınız.. anadolu halkı yutmaz bunları sizin okurlarınız belli osmanlı zamanında kalmış tükçe isim taşıyan türk olmayan helekki müslüman hiç olmayan azınlıklar.
işinix gücünüz ortalığı karıştırmak başka birşey değil bunada basın özgürlüğü diyorsunuz. suçlu sizden olunca haksız müdahale diyemiyorsunuz ki araştırın gerçekten usulsüzlük yapmışsa gereken cezayı verin deseniz olmaz akp ile atın
sözcü de yazar diye geçinen terorist senin gibilerin yazısıylamı dağları başınıza yıkmış bir içişleri bakanını görevden alacak sayın cumhurbaşkanımız
Bunlar dün başka bugün başka söylemleriyle güvenimizi sarsan insanlar zira yarın ne söyleyeceği ne yanda olacağı belirsiz. Güce göre hareket eden insanlar..kimbilir belki savunanlar da öyle...
Diğer Haberler
Yüzbaşı Burak Akın neden teslim olduğunu itiraf etti! 'Yakalanacağımı anlayınca...'

Yüzbaşı Burak Akın neden teslim olduğunu itiraf etti! 'Yakalanacağımı anlayınca...'

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Doğu'da Sibirya soğukları

Doğu'da Sibirya soğukları

Yat limanını eriyen taşlardan yaptılar!

Yat limanını eriyen taşlardan yaptılar!

Son dakika! TEM'de korkunç kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Son dakika! TEM'de korkunç kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Çavuşoğlu'ndan son dakika İdlib açıklaması

Çavuşoğlu'ndan son dakika İdlib açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.