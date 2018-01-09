Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün kaleme aldığı 'Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?' başlıklı yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili bomba etkisi yaratacak iddialarda bulundu.

İşte Ataklı'nın gündem yaratacak yazısındaki ilgili o bölüm;

Tarih 11 Ekim’i gösterirken bu köşede “AKP’lilerin en sevmediği Bakan Süleyman soylu imiş” başlıklı bir yazı yazmıştım. Saraya yakın bir haber kaynağım Soylu’nun gözden çıkarıldığını, özellikle Berat Albayrak’ın İçişleri Bakanı’nı hedefe koyduğunu anlatmıştı. Tam o günlerde Soylu’nun oğlu polisler tarafından durdurulup aranmıştı. Bunu da göz önüne alınca Soylu’nun gerçekten gözden düşmüş olabileceğini belirtmiştim. Bu yazından sonra iktidarın tetikçileri şiddetli bir saldırıya başladılar. Sesimi çıkarmadan ibretle izledim bu hayâsız saldırıları. Geçen hafta yine saraya çok yakın isimlerden olan bir dostum aradı. “Soylu ile ilgili yazdığın yazı çok doğruydu ama gerekçede hata vardı” dedi. Ben de “nedir?” diye sordum. “Darbe gecesi kendini önce Meclis’e kapatması elbette sarayın dikkatinden kaçmamıştı ama asıl sorun o değil” diye devam etti. Sonra da yazıma dikkat çekerek “Akit Gazetesi’nde program yapan Ali Tarakçı’nın yazdıklarını tekrarlamıştın, o yazıda Süleyman Soylu’nun oğlunun Yunuslar tarafından yarım saat tutulduğu belirtiliyordu. Oysa gerçekte o yarım saat değil birkaç gün” dedi. Buraya bir parantez açayım ve Ali Tarakçı’nın 6 Ekim günü konu ile ilgili yazdıklarını bir daha hatırlatayım; “Birkaç gün önce, İstanbul’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu yanında korumaları olduğu halde, Yunuslar tarafından durdurulur. Ve tam yarım saat arabası aranır. Bakan Soylu devreye girmesine rağmen arama devam eder. İstanbul Emniyet Müdürü, Bakan Soylu’nun telefonlarına çıkmaz. Ve bu aramanın kokuları yakında ortaya çıkar. Bekleyin, 2017 yılının sonuna kadar çok şeye şahitlik edeceğiz.”