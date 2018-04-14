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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Antalya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 23:30 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu, yarın partisinin kadın il başkanları toplantısına katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'ya geldi.

Hatay'dan özel uçakla Antalya'ya gelen Kılıçdaroğlu'nu havalimanında bölge milletvekilleri, partisinin Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ve ilçe belediye başkanları karşıladı.

Ardından Kemer ilçesinde konaklayacağı otele geçen Kılıçdaroğlu, yarın partisinin Kadın İl Başkanları Toplantısı ile Muratpaşa Belediyesi Sivil Toplum Merkezi Projesi sunumuna katılacak.

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