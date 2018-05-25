Dışişleri Bakanlığından “Afrika Günü” kutlaması

Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği ve Afrika ülkelerinin “25 Mayıs Afrika Günü”nü kutladı ve Türkiye’nin Afrika kıtasının kalkınma hamlelerine tam destek verdiğini belirtti.
Bakanlıktan "Afrika Birliği ve Afrika ülkelerinin '25 Mayıs Afrika Günü'nü kutluyoruz” başlığıyla yapılan açıklamada, "Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler, gücünü tarihi bağlardan aldığı kadar geleceğe yönelik ortak bir vizyondan da almaktadır. Dünya sahnesinde ağırlığı giderek artan Afrika kıtasının kalkınma hamlelerine Türkiye olarak tam destek veriyoruz." ifadelerine yer verildi.
Türkiye’nin Afrika’ya yönelik artan ilgisine işaret edilen açıklamada, "Türkiye son 10 yılda büyük ivme kazanan Afrika ülkeleri ile iş birliğini daha da ilerletme, bölgesel ve uluslararası platformlarda Afrika ile dayanışma sergileme, ayrıca Afrika Birliği ile stratejik ortaklık temelinde etkin iş birliğini geliştirme yönünde gayretlerini sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.
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