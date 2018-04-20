HABER

Diyanet'ten Cübbeli Hoca'ya çok ağır gönderme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 08:49 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, “Efendim bu terliği giyen cennete gider” diyerek “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yü hedef aldı. Ünlü, Hz. Muhammed’e ait olan sandalet yani “Nal-ı Şerif” satışına başlamıştı. Maliyetinin 130 TL olacağını belirten Ünlü, “Azgınların saldırısından, düşmanların galibiyetinden, şeytanların şerrinden, sihir ve büyülerin ulaşmasından emin olur” demişti.

Diyanet'ten Cübbeli Hoca'ya çok ağır gönderme!

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Gençlerimiz korkunç alevlerle yanan bir çukura gidiyor. Deizm tartışması aldı başını gidiyor. Bu piyasada 'yakmayan kefen' satan, 'Efendim bu terliği giyen cennete gider' diyen ve 'Efendim filan tarikatın filan koluna müntesip olursanız direkt cennete gidersiniz' diye yalanlarla uyutuyorlar" dedi.

İşliyen, Afyonkarahisar Müftülüğünün bir otelde düzenlediği "Din İstismarının Önlenmesi" konulu panelde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Gençlerimiz korkunç alevlerle yanan bir çukura gidiyor. Deizm tartışması aldı başını gidiyor. Bu piyasada 'yakmayan kefen' satan, 'Efendim bu terliği giyen cennete gider' diyen ve 'Efendim filan tarikatın filan koluna müntesip olursanız direkt cennete gidersiniz' diye yalanlarla uyutuyorlar. Onun karşısına 'tepki göstereceğim' diye çıkıp en muhallet ve sahih kaynaklarımızı anlatırken çirkin bir üslupla insanların zihinlerini bulandırmaya çalışanlar arasında ne yapsın gençlerimiz? Biz önce kendimize söylüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında bulunan insanlar olarak ilk önce çalışmamız lazım. Az çalışıyoruz, daha çok çalışmamız lazım.

Panele, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve çok sayıda davetli katıldı.

CÜBBELİ AHMET TERLİK SATIŞINA BAŞLAMIŞTI

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Hz. Muhammed’e ait olan sandalet yani “Nal-ı Şerif” satışını yapıyordu.

AK Parti'nin Meral Akşener planı!AK Parti'nin Meral Akşener planı!
Erken seçim kararı gece yarısı alındıErken seçim kararı gece yarısı alındı
KYK borçlarının silinmesini öngören teklif Meclis'te görüşülecekKYK borçlarının silinmesini öngören teklif Meclis'te görüşülecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen cübbeli hoca Ahmet Mahmut Ünlü

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Siz bi sussaniz diyorum . Biraz vatikandaki delikanli papayi ornek alin bak adam ne siyasete karisiyor ne akrabasini yigenini torpille bi yere sokuyor ne ihalelerden mali goturmuyor . Memleketi bitirdiniz hala baskalarindan siyaset yapiyorsunuz
Diğer Haberler
'Sarkıntılık edersem vur' dedi, öldürüldü

'Sarkıntılık edersem vur' dedi, öldürüldü

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa ve orijinal) ile 20 Nisan Cuma hutbesi

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa ve orijinal) ile 20 Nisan Cuma hutbesi

Yetiştirme yurdunda skandal! 28 kız çocuğu kabusu yaşadı

Yetiştirme yurdunda skandal! 28 kız çocuğu kabusu yaşadı

Dost bildiği arkadaşı saldırdı! Banyoya kilitleyip tecavüz etmek istedi

Dost bildiği arkadaşı saldırdı! Banyoya kilitleyip tecavüz etmek istedi

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.