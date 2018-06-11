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Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Sur ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015'teki terör operasyonları sırasında, hendek eylemleri ve sokak çatışmalarını organize eden PKK'lı terörist Sezer Duruk, PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Resulayn ilçesinden Ceylanpınar'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda, terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Haseke'nin Resulayn ilçesinden Türkiye'ye terör örgütü mensuplarının geçmeye çalışacağı bilgisiyle harekete geçti.

ÜZERİNDEN 2 SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Ekipler, hudut hattında alınan güvenlik önlemlerini artırıp çalışma yaptı. Ceylanpınar'ın Maden Mahallesi'nden geçen sınır hattında önlem alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden 2 sahte kimlik çıktı.

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SUR VE CİZRE'DE HENDEK EYLEMLERİNİ ORGANİZE ETMİŞ

Yapılan incelemede şüphelinin, Adana 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak', Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'terör örgütü propagandası yapmak' ve Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından aranan PKK'lı terörist Sezer Duruk olduğu belirlendi.

Duruk'un ayrıca, 2015'teki terör operasyonları sırasında, Diyarbakır'ın Sur ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokak çatışmalarını organize edip, Şırnak'ta Fen Lisesi'ne bombalı saldırı düzenlediği de tespit edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer Duruk, tutuklanarak cezaevine konuldu.


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