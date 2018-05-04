“Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı” Üsküp'te

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından “Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı” çerçevesinde Makedonya’nın başkenti Üsküp’te “Üsküp Edebiyat Oturumu” adlı etkinlik düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla TYB, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Köprü Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Üsküp YEE Müdürü Dr. Şemsettin Şeker ve Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin’in yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda akademisyen, yazar, şair ve edebiyatsever katıldı. TYB Genel Başkanı Arıcan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TYB’nin 40. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye’de 40’ı aşkın faaliyet düzenlediklerini ifade etti. Bu faaliyetlerden birinin de “Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı” olduğunu dile getiren Arıcan, “Bu programla Balkanlarda, Evladı Fatihan’da 7 ülkeyi 40 şair, yazar, ilim adamı, gazeteci, sanatçıyla dolaşıyoruz. Kültür seyahati gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Projelerine uygun bir şekilde, milli şuuru kültür üzerinden anlatan Yahya Kemal’in şehri Üsküp’te de faaliyet düzenlediklerini anımsatan Arıcan, şunları kaydetti: “Tabi biz Edirne’den yola çıktık, Kırcaali, Gümülcine, Selanik, Manastır ve Ohri’den buraya intikal ettik. Dolayısıyla burada Köprü Derneği’nin iş birliğiyle bir edebiyat oturumu gerçekleştireceğiz. Tabi her noktada, durakta, menzilde bir edebiyat oturumu gerçekleştiriyoruz. Bir ilmi toplantı gerçekleştiriyoruz. Hem bizim kafilemizde bulunan şairlerimizin, öykücülerimizin, hikayecilerimizin katıldığı hem de bulunduğumuz mahaldeki şairlerin, öykücülerin katıldığı bir program icra etmiş oluyoruz.”. TYB Şeref Başkanı Doğan da bulundukları şehrin yazar ve sanatçıları ile bir araya geldiklerini belirterek, “Burada 'Balkanlar’dan Kaşgar’a Türkçe' başlıklı kısa konferansımız var. İkinci olarak Makedonya’da bulunan şairler ve yazarlar ile bizim heyetimizde bulunan şairler ve yazarların katıldığı bir edebiyat faslı var. Sonuncusu da Yahya Kemal’in vefatının bu sene 60. yılı. Yahya Kemal ve onun edebiyatıyla ilgili bir panelimiz var.” şeklinde konuştu.