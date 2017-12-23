Erdoğan'ı tehdit eden Pentagoncu 2018 için ne duası etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sık sık tehdit eden eski Pentagoncu Michael Rubin, bu kez de Cumhurbaşkanını, Libya’nın NATO desteğiyle devrilen lideri Kaddafi’ye benzetti.

Twitter hesabından Türkiye ve Erdoğan ile ilgili iki tweet atan Rubin, önce “Erdoğan’ın sesi çok çıkıyor ama gücü ve etkisi sıfır. Sanki Kaddafi’nin Türk versiyonu” ifadelerini kullandı.

Rubin bu tweetinin ardından, “Dua edelim 2018 yılında Türkiye’deki siyasi tutsaklar, gazeteciler ve devlet memurları özgürlüklerine kavuşur ve aileler bir araya gelebilir” mesajını paylaştı.