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Erdoğan'ı tehdit eden Pentagoncu 2018 için ne duası etti

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 10:56 | Son Güncelleme 9 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sık sık tehdit eden eski Pentagoncu Michael Rubin, bu kez de Cumhurbaşkanını, Libya’nın NATO desteğiyle devrilen lideri Kaddafi’ye benzetti...

Erdoğan'ı tehdit eden Pentagoncu 2018 için ne duası etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sık sık tehdit eden eski Pentagoncu Michael Rubin, bu kez de Cumhurbaşkanını, Libya’nın NATO desteğiyle devrilen lideri Kaddafi’ye benzetti.

Twitter hesabından Türkiye ve Erdoğan ile ilgili iki tweet atan Rubin, önce “Erdoğan’ın sesi çok çıkıyor ama gücü ve etkisi sıfır. Sanki Kaddafi’nin Türk versiyonu” ifadelerini kullandı.

Rubin bu tweetinin ardından, “Dua edelim 2018 yılında Türkiye’deki siyasi tutsaklar, gazeteciler ve devlet memurları özgürlüklerine kavuşur ve aileler bir araya gelebilir” mesajını paylaştı.

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Okuyucu Yorumları 106 yorum
ABD li Rubin kemikleri hazırlamış yine haydin la! ne bekliyonuz? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına iftira_ hakaret seansı bugün erken başladı safları sıklaştırın Kemiğin büyügü en çok hakaret edenindir.
@palermo544 HADİ HEP BİRLİKTE ŞU DENSİZ ABD LİYE Bİ HOOOOŞŞTT DİYELİM ARKADAŞLAR
@palermo544 AKP Genel Başkanı diyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını hobi işine çevirdi, yanında hobi mahiyetinde yapıyor.
@mazag01 sana extra yağlı kemik var.hadi iyisin
@mazag01 İYİ sin İYİİİİİ! salyalarından belli
@palermo544 İYİ yim çok şükür Daha da İYİ olacağız. Sen bi aynaya bak salyaları göreceksin.
@palermo544 yorum yapanlara bahanelerle hakaret ediyorsun,kemiğin büyüğü senindir
@ahmondamour sen burda aylardır yazılanlara yorummu diyorsun.madem öyle sende biraz yorum oku işte böyle
@palermo544 MESAJINA DESTEK VERİYORUM. BANA BİLE HAKARET EDİYORSUN. NE MİLLETSİN SEN ALLAH AŞKINA
@palermo544 MESAJINA DESTEK VERİYORUM. BANA BİLE HAKARET EDİYORSUN. NE MİLLETSİN SEN ALLAH AŞKINA. kEMİKLERİN HEPSİ SANA. BENİM GÖZÜM YOK
Ellerine sağlık.Mükemmel yazmışsın
doğru söylüyor
@metintamer17 maalesef öyle bir zamanda yaşıyoruzki savaş anında belki düşman kadar alınacak çok kelle var içimizde. sana tavsiyem ayrı ol gayrı ol farklı ol akıllı ol deli ol.. ama asla hain olma! bu memleket herşeye katlanır ihanete katlanmaz!!!
@metintamer17 maalesef öyle bir zamanda yaşıyoruzki savaş anında belki düşman kadar alınacak çok kelle var içimizde. sana tavsiyem ayrı ol gayrı ol farklı ol akıllı ol deli ol.. ama asla hain olma! bu memleket herşeye katlanır ihanete katlanmaz!..
@metintamer17 hadi lan asıl ihanet 15 yıldır
@metintamer17 Dangalak sen de abd li misin Yahudi Türkiyeli olsan bile böyle yazmazsın
@chiftdikish Vatan haini aramak için Kurtuluş Savaşı dönemine,savaş sonrasına,Menemen'e bakmak yeterlidir.
@umut791979 belli ki hep bilmeden çalışmadan çift dikiş yapmışsın yine ..
böyle kalleşlerin haberini yapmak bile alçaklıktır
akıllı ol akıllı türkiye libyaya benzemez nato yanımızda az kalır
Türkiye'nin derdi, seni mi gerdi?
cumhurbaşkanimiza hiç oy vermedim ama. senin gibi soysuzlara karşı sonuna kadar arkasındayız cumhurbaşkanımızın
Ben AKP li değilim ama sana yedirmem o adamı, Dünya'yı başına yıkarım.
Ruh hastası haçlı zihniyetinin mirasçıları,siz önce önünüzdeki samanla meşgul olun.Biz ülkemde her lideri eleştiriiriz,yerden yere vururuz ama her zaman sizin üstünüzde tutarız..
Korkularından kazanamayacaklarını anladıkları an tir tir titreyerek japonya'ya atom bombası atan, biraz cesarete gelip minicik gördükleri vietnam'da hezimete uğrayan, başka devletlerin, abd'nin aslında ne kadar güçsüz olduğunu anlamamaları için medya da sürekli güçlü abd propagandası yaptıran, başka ülkeleri uyandırmamak için sürekli terörist gruplarla ülkeleri uğraştıran, bunun da gayet farkında olan abd'li michael rubin denen zındık bizim cumhurbaşkanımızı kaddafi ile aynı kefeye koyuyor, hah! Sıkıyorsa bi denesenize gardaş, biz japon muyuz, vietnamlı mı, yoksa arap mı bi gösterelim size..
çok doğru söylemiş bence sadece ses görüntü var efek sıfır...
onun arkasın arablar değil türler var dengesizler (terörüstler siz kendinize bakın sizin dilinizi kesmeklazım
yani reis at yarışı sbikeri gibi konuşup duruyor. ancak laf başka bişi yok.
@karacabayy_2016 ABD nin kuklasısınız. Dünya gördü amerikanın ne MAl olduğunu, siz göremediniz. Ne de olsa sahibiniz onlar. Havla derse havlar, saldır derse saldırırsınız. Ama bu millet ve lideri size gereken cevabı verdi 15 temmuzda. Gerekirse yine hakkınızdan gelmesini de bilir.
Hops,Erdoğan'ı sevmeyiz,oy vermeyiz ama böylesine eleştirtmeyiz de,üstelik vicdandan uzak ruhlulara!...
@tayfunaka aynen biz arap degiliz bizi araplarla karistirmis pislik seytan cb oyla geldi oylada gider
yani lafla peynir gemisi yürümüyor. türkiye yüzde 11 büyüdü diyorsun ama memura verdiğn zam ortada. bunlar hep çelişki,inandırıcı değilsin reis. namaz kılıp oruç tutman beni ilgilnedirmiyor o Allah ile senin aranda.
Arada bir fark var. Kaddafinin arkasında halkı durdumu? Tayip Erdoğan'ın arkasında halkın desteği var. Yiyosa denesin nato.
@demircan83 kendi adına konuş arkasında duran halkın da nasıl bir kesim olduğunu da çok iyi biliyoruz at gözlü balık hafızalı bir halk
Bağırıp çağırmadan hakaret etmeden düşünün bakalım;bağırıp,çağırararak,posta koyarak , racon keserek hangi ülkeye ne yaptırabiliyoruz. Herkese Eyy!!! diyoruz ama hala bizi dinleyen yok.Sadece Batı'ya karşı aşağılık kompleksi içinde olan bir kesimin hoşuna gidiyor bu kabadayı ağzı ama uluslar arası arenada takan ve ciddiye alan yok maalesef.Kızsanız da kızsak da durum bu. En son BM'de yapılan oylamaya bakmayın siz.Orası eğer hıristiyanlar içinde kutsal bir mekan olmasaydı şundan emin olun araplar bile olumsuz veya çekimser oy kullanır yine tek kalırdı
@umut791979 senin gibi iç hainlerimiz olmasaydı o ses dahada karşılık bulurdu fakat size rağmen yinede o sesin karşılığını görüyoruz. daha önce t.c nin yerini haritada mercekle arayanlar şimdi ezbere biliyor 3-5 senede bir yalvara yakara liderlerimize 20 dakikalık rendevu verenler şimdi senede 3-5 defa görüşüyor ..vicdanı kör olanlar görmez çok şükür görenler çoğunluktaki % 34 ile gelenleri % 49 za taşıdık
@vezirbakirci içimizdeki hainler ülke yönetiminde siz asıl hainleri görmeyen körlersiniz ve bu hainliğe ortaklık yapan Vatan hainleri
@umut791979 olum gtden korkun mu var biz sizi eledik olum sizden medet ummuyoruz yukardaki arkadaşın dedigi gibi %5 biz sizi eledik kalan bizler dünyaya yeteriz hiç canını sıkma godoş allaha bir can borcumuz var unu seve seve veririz ama bu vatanı kimseye yedirmeyiz biz türküz olum öle araba hiristiya yahidisine güvenecek halımız yok biz mu tokraklarda yaşayan gardaşlarızla sırt sırta verdimmi topu gelsin
anayasa yıkılmış.rüşvet paraları sıfırlanmış.diktatörlük kabul edilmiş.belediye başkanlarının aileleri tehdit edilerek,ağlatılarak istifa ettirilmiş.emekli öğretmenin 2.5 milyon doları olmuş.garip guraba,fakir fukara,başörtülü imanlı insanlar sırf ALLAH rızası için bir cemaate girdiklerinden hapsedilmiş,aç bırakılmış.terör örgütü dedikleri cemaate her imkanı veren,ne istedinizde vermedim diyen zalimi ALLAH affetmiş.bmuhalif basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.abd den hırsız vaaar diye bağrılmasına rağmen,türkiye de hırsızları yakalayacak adalet bulunamamış.
Yani kısaca Türkiye deki CIA ajanları de şuna. Ama avucunuzu yalarsınız.
Akıl yok bunlarda.
hırsızına sahip çıkan bir yöneticiye, kemik bulmuş köpek gibi saldırırlar böyle, ülkeni güçlünün adaletiyle yönetirsen, halkını bölersen, bir noktada amerikanın ekmeğine yağ sürersin, 15 yıllık siyasi pisliği temizle sayın rte, böylesi leş kargalarının ülkemizin üzerinden defet, bu noktaya istismarların la sen getirdin sen temizle
ÜLKELERİN GÜCÜ SANATTAN,EKONOMİDEN,İNSAN KALİTESİNDEN,SİYASİ SEVİYEDEN ,ETRAFTAKİ ÜLKELERLE ZEKİCE İLİŞKİLERDEN ,MANTIKLI VE İLERİ GÖRÜŞLÜ YÖNETİMDEN GELİR .TÜRKİYEDE BU AÇILARDAN NAL TOPLADIĞINA GÖRE ÇOKTA GÜÇLÜ BİR ÜLKE SAYILMAYIZ .
Biz Türkler sizin ayak oyununuza gelmeyiz, anlayın artık bunu!!!
Sana'mı düştü sıkıntısı onun bunun adamı..,Dikkat et ağzına başka şeyler kaçar sonra.
bu erdoğan ne zaman istifa edecek acaba? Sayın Kemal Kılıçtaroğlu İddiasını ispatladı koca cumhurbaşkanı artık sözünde durmalı
@dogu_270 sizin gibi kaşvay oldukca bu ülkede biz saflarımızı daha sıklaştıracagız hiç merak etmeyin sen onu anladın
ŞU KONU İLE ALAKLI BİLE ..KÖTÜ YORUMLAR İLE BU DİNGİLE DESTEK VERENLERE SÖYLÜYORUM ...BİR KERE ADAM OLUN VATANSEVER OLUN YAVŞAKLIK ETMEYİN ULANN
O kaddafi aslanim bu Reis geceyle gunduzu karistirma
keşke Kaddafi ye benzesey
@ahmet.kilic4368 sen ve bu miçel gibilere bir ata sözü it ağaç kavuğunun gölegesinde yatarken onu gölgesini kendi gölgesi sanırmış ve böğürlenip dururmuş. kurt gelince kadar tabi
sesi gür çıkıyor ama etkisi sıfır, katılıyorum
bu kadar düşmanımız varken cumhurbaşkanımın safında olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum... havlayan köpek ısırmaz...
koçum sen gel yüce türkiye cumhuriyetine cumhurbaşkanımızın önünde söyle bu sözleri kudretin cesaretn varsa
Hacı dayı burası Türkiye ne Libya ya benzer ne başka ülkeye cumhurbaşkanını sevmeyen kesim olsa da bu ülkede hepimiz bir olur pir olur adamın aklını alırız
aynen öyle
orusbu çocugu sen havlama Erdogandan bizde çok bir gider bin gelir
@saim_k_1965 bizde ATATÜRK'ÜN İZİNDEN GİDECEK VATANSEVERLER ÇOK. RTE GİBİLER GİDER UNUTULUR. BİRAZ AZ YARANIN YA. BU KADAR YALAKA OLMAK İÇİN PARA ALIYORSUNUZ BARİ ABARTMAYIN.
@rasimdenir Atatürk'ün izi nedir ? Senin Atatürk'ün izinden anladığın CHP zihniyeti ise yanılıyorsun. Atatürk yaşasa şimdi en az 50 tane nükleer santralimiz olur-Tüm Memleket Hızlı Trenlerle ve Duble Yollar ile donatılır-Kendi uçak ve Otomobilimize biniyor olurduk. Ak Parti bunun bir kısmını başardı. senin gibi itler olmasa Ak PArti Sayesinde Atatürk'ün istediği bir ülke olabilirdik.yoksan sen Atatürk'ün dinsiz - imansız bir memleket kurduğunu düşünen vatan hainlerinden misin ?
@rasimdenir ulan ATATÜRK Ü HEMEN ÖNE KOYMA ..ŞU ANKİ CUMHURBAŞKANIN RECEP TAYYİP ERDOĞANDIR ...BİRKEREDE TÜRKİYENİN YANINDA OL...
dunyayı degil size sizin gibi kopeklere kurtuluş savaşında vedik.bizler soysuzlara tarih byunca dersini verdik o sizin hayelerinize bile sıgmıyacak gadar cesur yurektir.alayınız gelse nolur liderinizse dunya senden buyk dedi atanız israile siz cocuk katisiniz dedi dur havlama dedi dunde gorduk birleşmiş miietler toplulugunda kim oldugunu o havlamaz ısırırı parcalar sen kimsin gerzekalı
insan haklarına çok duyarlıysan amerikanın yaptığı insanlık dışı işkencelerin peşine düş...ülkenizde beslene teröristbaşının peşine düş...polisin zencileri sorgusuz sualsiz öldürmelerinin peşine düş...yok öyle sömürgeci kafasıyla yalandan insan hakları savunucusu görünmek...yemezler...
Gelin bakalım siz bir görelim hep beraber adam yedirirmiyiz size.
Yahudi patronlarin sozcusu bunlar yemedi tabi Türkiye katar barzani 15 temmuz doları yüksek tutmak araplar ile kılıç dansı sahte belgeler ve sırada kudusu başkent yapmak yemedi Türkiye bunları israil sende oyun bitmez TÜRKLERDE DE AKIL BITMEZ;;))
başkan seni buraya getiririz kaddafi gibi evire çevire değil ipe ipe şeyaparız anladın sen onu
yersek biz yeriz. ak partili degilim.ama sizede yedirmeyiz bunu böyle bil. biz turk ırkıyız. bize şeytanın aklı bile yetmez. biz asarız geride ipten biz alırız. akıllı ol. akıllı olun.sunnetsizler giremez dersek giremezsin haaaaaaaa
Valla çok doğru demiş anca sesi cıkıyor başka birşey yok kudüs ten önce yunanlardan adalarımızı al.,
Allah Cumhurbaskanimizi korusun. Bu itlerinde belasini versin.
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