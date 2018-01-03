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'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 09:43 | Son Güncelleme 5 saat önce

Son KHK nedeniyle, Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan ve AKP arasındaki sert polemik, perde arkasındaki görüşme trafiğini de etkiledi. Gül’e AKP’li milletvekillerinden yapılan ziyaretler bıçak gibi kesildi...

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

OHAL kapsamında pek çok uygulama içeren son KHK'ye getirdiği 'muğlaklık' eleştirisi nedeniyle, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gülile Tayyip Erdoğan ve AKP arasındaki sert polemik, perde arkasındaki görüşme trafiğini de etkiledi. Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, 11.Cumhurbaşkanı'na AKP’li milletvekilleri tarafından yapılan ziyaretlerin bıçak gibi kesildiğini söyledi.

Erdem Gül'ün kulis haberi şöyle:

Sivillere yargı zırhı olarak bilinen son KHK, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisi arasında bugüne kadar görülmeyen düzeydeki sert polemiğin yanı sıra perde arkasındaki görüşme trafiğini de etkiledi. KHK tartışmasına kadar çok sayıda AKP’li bakan ve milletvekili Gül’ü sık sık ziyaret ediyordu. Artık AKP’lilerin Gül’e uğramaları beklenmiyor.

KHK polemiğinin ardından AKP kulislerinde Erdoğan ile Gül arasında geriye doğru üç kırılma anından söz ediliyor. En önemli kırılma, 2014’te Gül’ün 7 yıllık cumhurbaşkanlığı görev süresinin bitiminde yaşanıyor. Gül’e yeniden aday olup olmama konusunda söz hakkı tanınmadan Erdoğan adaylık kararı alıyor. Gül’ün genel başkan adayı olmasını önlemek için de AKP’nin olağanüstü kongresi, görevden ayrılacağı tarihten bir gün öncesine denk getiriliyor. Daha sonra kendisi de başbakanlıktan gönderilecek olan Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’ın onayıyla AKP Genel Başkanı ve Başbakan seçiliyor.

ANAP'tan flaş Abdullah Gül açıklaması

Partinin dizaynı

İkinci kırılma, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasından sonra partinin yeniden yapılandırılması konusunda yaşanıyor. Erdoğan, Davutoğlu’nun seçimi konusunda Gül ile istişare yürütmüyor. Aynı zamanda partinin geleceğine ilişkin birlikte aralarında daha önce yapılan görüşmelere karşın Gül, partinin yeni yapılandırılmasının tamamen dışında tutuluyor. Partinin yapılandırılmasına hiç bulaştırılmıyor. Gül, bu duruma tepki olarak cumhurbaşkanlığı süresince ayrıldığı AKP’ye yeniden resmen üye olarak katılmama kararı alıyor. Gül, halen AKP’nin üyesi değil ve yapılan davetlere de bu gerekçeyi göstererek katılmıyor.

Üçüncü en önemli sorun ise başkanlık sistemi konusunda kendini gösteriyor. Gül, parlamenter sisteme daha yakın olmakla birlikte referandumla birlikte uygulamaya konulan Türk tipi başkanlığa da olumlu bakmıyor. Gül, böylesi bir modele geçilmesi için mutlaka denge ve denetleme mekanizması olması gerektiğini vurguluyor. Halen uygulanan sistemde böyle bir dengenin bulunmadığını düşünüyor. Bu bakış açısıyla AKP’nin beklentlerine karşın Gül, 16 Nisan referandumunda evet açıklaması yapmıyor. Hatta AKP kulislerinde Gül ve çevresi için, “Asla evet demediler. Hatta hayır oyu kullandıklarına dair işaretler var” deniliyor.

Bakanlar da gidiyordu

Gül, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bir süre hükümete destek vermesine karşın daha sonraki süreçte farklılığını hisssettiren bir çizgi izledi. AKP’nin karar vericilerine göre Gül ile kendi aralarında “hissedilir bir mesafe” oluştu ve sürdü. Ancak bütün farklılıklara karşın AKP’liler, Gül’ü, İstanbul Maslak’taki çalışma ofisinde yalnız bırakmadı. Süreç boyunca daha çok partinin yeni yönelimi içinde küskün ve kırgın AKP’liler olsa da aktif konumdaki AKP’liler de Gül’ü sürekli ziyaret etti. Son KHK krizine kadar bu ziyaretler aksamadan sürdü. KHK tartışması, Gül’ün bu dönemde kamuoyuna yansımayan ziyaretçileri olduğunu da ortaya çıkardı. Bu ziyaretçiler arasında halen kabinedeki bazı bakanlar ve AKP’li vekiller bulunuyordu.

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Ancak edindiğimiz bilgiler, KHK atışması sonrasında bu ziyaretlerin bıçak gibi kesildiğini gösteriyor. Kulisler, artık AKP’li bakan ve milletvekillerinin Gül’e ziyaretlerinin sona ereceğini gösteriyor. AKP yönetimi ile Gül arasında yakın dönemde yeniden bir barış ve yumuşama da öngörülmediği için AKP’li ziyaretinin kolay olmayacağı ifade ediliyor. Bu durumda Gül, ağırlıkla kendisine yakınlığı bilinen az sayıda AKP’li ile eski milletvekillerinin ziyaretleriyle yetinmek durumunda kalacak.

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‘Aday değilim’ demiyor

AKP yönetiminin son KHK’deki çıkışını, 2019 hesaplarıyla ilgili olarak görmesi, Gül’ün, “Ben aday değilim” açıklaması yapmamasından da kaynaklanıyor. Gül ve çevresinde 2019’a ilişkin alınmış bir karar bulunmuyor. Ancak Gül, AKP’den bu yönde yapılan açıklamalara karşın “Aday değilim” açıklaması yapmamayı tercih ediyor. Süreç içinde tartışmanın daha da sertleşmesi durumunda AKP’nin Gül’ü adaylık konusunda açıklama yapmaya zorlayabileceği de konuşuluyor. Çevresi, Gül’ün bu aşamada 2019’a dair bir kararı bulunmadığının altını çiziyor ancak “İzlemede” ifadesini eklemekten de kaçınmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ziyaret polemik Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan Erdem Gül

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Çağımızın Tomris hatunu AKŞENER Gelecek kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak.. Türkiye IYI Olacak.
@mah6bsddn4 bıkmadınmı olum)))
Çok büyüttüler bu olayı bu Gül'ün kendi görüşü normalde cumhurbaşkanının siyasete karışmaması gerekiyor Ama Erdoğan durur mu bugünkü siyaset genel anlamda siyasetin bir kez daha ne kadar rezil bir şey olduğunu göstermiştir herkesin görüşü kendine bazı geri kafalılar (reis bağımlıları ) gülü hemen hain ilan etmişler burdan anlayın olayın ne boyutta olduğunu
Reis ten korkularına gitmiyorlardır.Bu AKP de siyaset yapan insanların ortak özelliği,yani biat kültürü her daim baskın gelmiştir.Hür düşünce ve rasyonel bir davranış beklememek gerek.
@enverozyilmaz960 SIKAR KULA KULLUK EDENLERİN ÖZGUR HAREKET ETMELERİ... HANİ BABASI DEMİŞ YA OGLUNA BASKAN OLDUN AMA ADAM OLAMADIN...NE BUYUK EZİKLİK..HERKES YUZUNUZE OYLE BAKIYOR FARKINDAMISINIZ...
abdullah gül bu duruma çok üzülmüştür kesin..!! o kadar umrundaydı ki kahrından ölecek adam
yeni çatı adayımız hayırlı olsun.
REİS İŞİNİ BİLİR DEDİKODULARIN ÖNÜNÜ KESTİ ARTIK FLU DURUM NETLEŞTİ BUNDAN SONRA SAYIN GÜL SAHİPLİ KAYIKLARA BİNEMEZ SADECE BAĞIMSIZ İŞLER YAPABİLECEK ZAMAN İLAÇ OLACAK BİZİ BURDA İLGİLENDİREN DURUM GARİP GURABA FAKİR FUKARA OLARAK NE ZAMAN AKLIMIZI GELECEĞİMİZİ İPOTEK ETMEMEK İÇİN NASIL BİR ÇABA GÖSTERTMEK OLACAK
@cumhurbveli MERAK ETMEYİN MAKARNASIZ VE KÖMÜRSÜZ KALMAYACAKSINIZ
@cumhurbveli fakir fukaramı kaldı.milli gelir 10 bin doları aştı
tahmulsuzlugun böylesi KHK rahatlığı.
Bu olaylardan şu çıkıyor. Demekki truva atları zamanında bütün partilere sızmışlar. Zamanı gelip işareti alınca her biri harekete geçti. Birisi mevcut partiyi kasetle ele geçirdi. Diğeri bulunduğu partiyi ele geçirip hükümete karşı kullanamayıp birde üstüne partiden atılınca yeni bir parti kurdu. Bir diğeri işin başlangıcında aynı safta görünüp memlekette kıyametler koparken sus pus olup, atılan işaret fişeği gereği suyu bulandırmaya başladı. Hz Ali Güzel demiş. EN TEHLİKELİ DÜŞMAN BİZE BENZEYİP BİZDEN OLMAYANDIR.
PEKİ YA RÜZGAR TERSİNE ESMEYE BAŞLAYINCA NE OLACAK ACABA?
hep aynı yorumları yayınlıyorsun mynet, çok net müslüman karşıtısın. akp karşısında kim varsa onu destekliyorsun, sen ve fatih portakal aynı gemidesin. artık benim netim değilsin mynet.
ye kürküm ye dünyası, daha dün parti kurucusu, ilk genel başkanı, ilk seçime giren, ilk başbakanı olduğun parti bugün yüz çeviriyor işte akape zihniyeti budur kim olursa olsun işi bitene kadar kimin atına binseler onun türküsünü söylüyorlar :) CHP + IYI + diğeri bir saflık yapıp A.Gülü desteklemez inşallah, akp=akp gibi bir şey olur o seçim, o kadar saf değillerdir umarım.
Gündemi değiştiriyorlar.anlaşmalı ikiside.
başbakanlığa bile emaneten bakan bir insan diyelim ki cumhurbaşkanı adayı oldu ilk turu kimse geçemedi ikinci turada Tayip ve Abdullah gül kaldı pekiiii ikinci turda geri çekilipte yerini tayibe vermeyeceğinin garantisi var mı bunların hepsi dalavere ikiside güven teşkil etmiyor
Kimsde kusura bakmasım bizim milletimizde biraz puştluk var, belgi genlerimizde olan bir özelliğimizdir.12 Eylülden evvelde bir çok siyasetçi iş adamı askerlerin kapısını çalarlarmış,ne olacak bu ülkenin hali diye yakınırlarmış, hatta teşvik ederlermiş ne duruyorsunuz artık yönetime el koyun derlermiş,gel gör aynı millet 20-25 yıl sonra Evrenin yargılanmasını ,hatta rütbesinin sökülmesini kabul etti, ancak yukarıda allah var benim vicdanım hiç rahat olmadı,allahtan korkulur be arkadaş, nasıl icdansız toplum olduk , askerlerin gelmesini biz istedik,şimdi niye ihanet ediyoruz.
Beraber yürümüştünüz bu yollarda,herhalde duble yol olunca ikiye ayrıldı,siyasetin cilvesi bu .herşeyin bir sonu var bu devrandan çok siyasetciler geldi geçti,bazılarının adı dahi anılmıyor.
çünkü bu zevatın tasmasını tutan biri var, tasmasız yaşayamazlar. reisleri hoşt derse durur kışt derse kudurur saldırırlar. bu bir sefer daha kanıtlanmış oldu
Gül cumhurreisliğimi yaptı..?? inanmam... Davul tokmak hiç onda olmadı..
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