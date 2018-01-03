Eski polis müdürünün eşi itirafçı oldu

Filiz Altay, 24 Temmuz 2017 günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altay'ın 3 defa ByLock'a giriş yapıldığı belirlendi. 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Altay'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu anlaşıldı.
Sabah gazetesinin haberine göre; Cumhuriyet Savcısı Murat Tekeli tarafından hazırlanan iddianamede, Filiz Altay'ın polis ifadesine yer verildi. Eski polis memuru Filiz Altay, Florya'da oturduğu binanın en üst katında bulunan komşusu sayesinde Kuran okumayı öğrendiğini, bu komşusunun 2013 yılı sonu ve 2014 yılı başlarında Kuran dinlemek bahanesiyle kendisini başka bir eve götürdüğünü kaydetti.
'ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİLİM'
Filiz Altay, evin sahibinin Arzu G. olduğunu, evde sohbetler verildiğini, hatta fakir öğrenciler adına olduğu iddia edilerek paraların toplandığına şahit olduğunu belirtti. Filiz Altay şunları söyledi: "Ben örgüt üyesi değilim. Bilerek ve isteyerek ByLock programını telefonuma asla yüklemedim. Bu programın ismini 15 Temmuz'dan sonra duydum. Arzu G. isimli şahıs bana ByLock isimli programın faydalı olacağını söyleyerek yüklediğinden şüphelendiğim kişidir." Katıldığı toplantılar ve ByLock dışında örgüt bağlantısı tespit edilemyen Altay hakkında dava açıldı.
Operasyonda gözaltına alınan PKK'lı öyle biri çıktı ki
Devlet Tiyatroları’nda değişim! Nejat Birecik görevden alındı
Son dakika! Rus helikopteri Suriye'de düştü! 2 pilot da öldü!
Julian Assange öldürüldü mü? Twitter paylaşımı sonrası inanılmaz iddia...
'Cep telefonunuz el bombasına dönüşmesin' uyarısı
Kraliyet çifti ekonomi sınıfında uçtu!
Paris Hilton'un yüzüğü olay oldu
10 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet iddiası
AK Partili vekilden Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı sözler
Şehit polisin kızına seslendiği görüntüsü yürek sızlattı
YSK flaş 'İYİ Parti' kararının gerekçesini açıkladı
Okuyucu Yorumları 4 yorum