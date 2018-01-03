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Eski polis müdürünün eşi itirafçı oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 08:34 | Son Güncelleme 6 saat önce

Eski polis müdürü Reşat Altay'ın tutuklanan eşi Filiz Altay, Florya'da sohbetlere gittiği evde tanıştığı bir kadının telefonuna ByLock yüklediğini ileri sürdü. Reşat Altay ve eşi geçtiğimiz aylarda yurt dışına çıkmak isteyince havalimanında pasaportlarının iptal edildiğini öğrenmiş, yapılan araştırmada Filiz Altay adına kayıtlı telefona ByLock yüklendiği ortaya çıkmıştı.

Eski polis müdürünün eşi itirafçı oldu

Filiz Altay, 24 Temmuz 2017 günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altay'ın 3 defa ByLock'a giriş yapıldığı belirlendi. 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Altay'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu anlaşıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Cumhuriyet Savcısı Murat Tekeli tarafından hazırlanan iddianamede, Filiz Altay'ın polis ifadesine yer verildi. Eski polis memuru Filiz Altay, Florya'da oturduğu binanın en üst katında bulunan komşusu sayesinde Kuran okumayı öğrendiğini, bu komşusunun 2013 yılı sonu ve 2014 yılı başlarında Kuran dinlemek bahanesiyle kendisini başka bir eve götürdüğünü kaydetti.

'ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİLİM'

Filiz Altay, evin sahibinin Arzu G. olduğunu, evde sohbetler verildiğini, hatta fakir öğrenciler adına olduğu iddia edilerek paraların toplandığına şahit olduğunu belirtti. Filiz Altay şunları söyledi: "Ben örgüt üyesi değilim. Bilerek ve isteyerek ByLock programını telefonuma asla yüklemedim. Bu programın ismini 15 Temmuz'dan sonra duydum. Arzu G. isimli şahıs bana ByLock isimli programın faydalı olacağını söyleyerek yüklediğinden şüphelendiğim kişidir." Katıldığı toplantılar ve ByLock dışında örgüt bağlantısı tespit edilemyen Altay hakkında dava açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Reşat Altay FETÖ filiz altay

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
SAHİBİN VARSA DIŞARIDASIN SAHİBİN YOKSA İÇER DE. VARMI PULUN ALEM KULUN YOK MU PULUN REZİLDİR YOLUN.
Zamanında maddi bunalımda olan birçok insan derdi ki; Cemaatin içine girdikten kısa sürede maddi olarak rahata erdirildi. O zamanlarda FETÖ diyen bir gence 2 yıl hapis cezası kesilirdi. Araştırın internette bulursunuz. Sapla samanı ayıramazsanız ilk alevde parlar gidersiniz. Yazıktır gerçek mağdurlara. FETÖ okullarında yetişmiş seçkinler hala 1. derece makamlarda.
"speedyturk"ÇOK DOĞRU TESPİTLERDE BULUNMUŞSUN,TEBRİK EDERİM!BİZİM VE NİCE VATAN SEVDALISININ DA MADDİ SIKINTILARI VARDI,AMA "FETÖ"-NÜN KUCAĞINA GİTMEDİK!!!ALNIMIZ AK,GÖNLÜMÜZ PEK!!!.
POLİSLE YAKIN TEMASTASIN ÖYLE HER YERE NASIL GİTTİN KİM İZİN VERDİ NASIL İZİN VERDİLER
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