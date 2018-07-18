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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 12:42 | Son Güncelleme

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS (AA) - İsrail polisi eşliğindeki 300'den fazla fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah 331 fanatik Yahudi'nin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiği belirtildi.

Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu Yahudilerin bir müddet Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaştığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temmuz ayı başında İsrailli milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesinin ardından geçen hafta Tarım Bakanı ve Yahudi Evi Partisi milletvekili Uri Ariel'in de aralarında bulunduğu bazı İsrailli milletvekilleri beraberlerindeki fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

- Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudilerin sayısında ciddi artış

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda geçen yıllara oranla bu yıl ciddi artış yaşandı.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli "Yara" adlı derneğin önceki günlerde yayımladığı raporda, bu yılın ilk yarısında 22 binden fazla Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya girdiği belirtilerek bu sayısının şimdiden geçen yılın toplamında Mescid-i Aksa'ya giren yerleşimcilerin sayısına yaklaştığı ifade edilmişti.

Geçen yıl Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı 22 bin 256 iken bu yılın ilk altı ayında söz konusu sayının 22 bin 206'ya ulaştığı vurgulanan raporda, "Yıl sonunda bu sayının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor." ifadelerine yer verilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Filistin israil Mescid-i Aksa Yahudi baskınları

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