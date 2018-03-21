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Filistinli "cesur kız" Temimi'nin mahkemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:26 | Son Güncelleme

Filistinli "cesur kız" Temimi'nin mahkemesi

KUDÜS (AA) – İsrail mahkemesinde tutuklu yargılanan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'nin avukatlarının, savcıların önerdiği 8 aylık hapis cezasını kabul ettiği bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail askeri savcılığı, Temimi'nin, öne sürülen suçları kabul etmesi halinde ceza indirimine gidilerek 8 ay hapse mahkûm edilmesini teklif etti.

Temimi'nin avukatlarının savcıların teklifini kabul ettiği belirtilen haberde, nihai kararı ise askeri mahkeme hakimlerinin vereceği kaydedildi.

Temimi'nin avukatlarından veya ailesinden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayınlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor. Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuştu.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen 17 yaşındaki Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Ahed et-Temimi Haaretz Gazetesi israil

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