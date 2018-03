FT: Türk basını baronu satmayı kabul etti!

Doğan Medya Grubu çatısındaki Vatan ve Milliyet gazetelerini Nisan 2011’de bünyesine katan Demirören Holding’in kurucusu ve sahibi Erdoğan Demirören’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ‘yakın bağları’ bulunduğuna dikkat çekilen Laura Pitelimzalı haberde, “Anlaşma, hükümet yanlısı gazeteler ve televizyonlar tarafından domine edilen medya için şok oldu” ifadelerine yer verildi.

“Türkiye’nin en önde gelen yayın organlarının devri; basının agresif şekilde hükümet yanlısı çizgideki yayınlar tarafından domine edildiği bir döneme denk geldi” denen haberde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’de eleştirel basına yönelik baskının arttığı kaydedildi.

"TÜRK MEDYASI İÇİN TARİHİ BİR AN"



Financial Times’a konuşan Doğan Medya Grubu’ndan bir yetkili de, “Bu Türk medyası için tarihi bir an. Bunlar zor zamanlar. Herkes üzgün ancak insanların bunun kaçınılmaz olduğunu anlayacaklarını düşünüyorum” dedi. (T24)