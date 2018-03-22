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FT: Türk basını baronu satmayı kabul etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 09:49 | Son Güncelleme

Doğan Medya Grubu'nun satışı ile ilgili Financial Times, 'şok' ifadesini kullandı. İngiliz gazete, Türkiye tarihinin en büyük medya sahipliği değişimini ifade eden Doğan Medya Grubu’nun Erdoğan Demirören’e satılışını, “Türk basını baronu, medya kolunu Erdoğan’ın müttefikine satmayı kabul etti” başlığıyla duyurdu.

FT: Türk basını baronu satmayı kabul etti!

Doğan Medya Grubu çatısındaki Vatan ve Milliyet gazetelerini Nisan 2011’de bünyesine katan Demirören Holding’in kurucusu ve sahibi Erdoğan Demirören’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ‘yakın bağları’ bulunduğuna dikkat çekilen Laura Pitelimzalı haberde, “Anlaşma, hükümet yanlısı gazeteler ve televizyonlar tarafından domine edilen medya için şok oldu” ifadelerine yer verildi.

“Türkiye’nin en önde gelen yayın organlarının devri; basının agresif şekilde hükümet yanlısı çizgideki yayınlar tarafından domine edildiği bir döneme denk geldi” denen haberde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’de eleştirel basına yönelik baskının arttığı kaydedildi.

"TÜRK MEDYASI İÇİN TARİHİ BİR AN"

Financial Times’a konuşan Doğan Medya Grubu’ndan bir yetkili de, “Bu Türk medyası için tarihi bir an. Bunlar zor zamanlar. Herkes üzgün ancak insanların bunun kaçınılmaz olduğunu anlayacaklarını düşünüyorum” dedi. (T24)

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Anahtar Kelimeler:
Financial Times Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan Demirören Aydın Doğan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bundan sonra hurriyet okunmaz. tayyipin hizmetine verilmiş oldu.
artık hergün akp şunu yaptı akp bunu yaptı. yol yaptı hüloooğğğ diye izleriz artık. bence çok uğraşmasınlar. hepsini kapasınlar. tek a haber kalsın.
HER ŞEYİN BİR SONU VAR.
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