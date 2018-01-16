Genelkurmay Başkanı Akar: Terör örgütü YPG'nin silahlanmasına izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında NATO'ya serzenişte bulunmuş ve "Burada özellikle bu toplantı ile benim NATO'ya da bir serzenişim var. Ey NATO siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız. Bunu kendilerine duyurduk, duyuruyoruz. Genelkurmay Başkanımız kendileri ile bu konuda görüşüyorlar, görüşecekler" demişti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın açılış oturumunda söz aldı. ABD Genelkurmay Başkanı danil bütün üye ülkelerin temsilcilerini gözünün içine baka baka çok sert sözler söyledi.

İZİN VERMEYECEĞİZ...

Orgeneral Akar, üye ülkelerin genelkurmay başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, "NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır" ifadesini kullandı.

"DEAŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar önemlidir." diyen Akar, "PKK'nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz" diye konuştu. Akar'ın konuşmasında Türkiye'nin beklentilerini ve terör örgütleriyle mücadelesinde kararlılığını net şekilde ortaya koyduğu bildirildi.