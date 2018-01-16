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Genelkurmay Başkanı Akar: Terör örgütü YPG'nin silahlanmasına izin vermeyiz

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 13:08 | Son Güncelleme 3 saat önce

Son dakika haberine göre, NATO toplantısında konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında NATO'ya serzenişte bulunmuş ve "Burada özellikle bu toplantı ile benim NATO'ya da bir serzenişim var. Ey NATO siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız. Bunu kendilerine duyurduk, duyuruyoruz. Genelkurmay Başkanımız kendileri ile bu konuda görüşüyorlar, görüşecekler" demişti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın açılış oturumunda söz aldı. ABD Genelkurmay Başkanı danil bütün üye ülkelerin temsilcilerini gözünün içine baka baka çok sert sözler söyledi.

İZİN VERMEYECEĞİZ...

Orgeneral Akar, üye ülkelerin genelkurmay başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, "NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır" ifadesini kullandı.

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"DEAŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar önemlidir." diyen Akar, "PKK'nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz" diye konuştu. Akar'ın konuşmasında Türkiye'nin beklentilerini ve terör örgütleriyle mücadelesinde kararlılığını net şekilde ortaya koyduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanı PKK YPG Hulusi Akar

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
hı hı izin vermezsiniz adamlar burnunuzun dibinde düzenli orduya geçiyor siz koyun ak malları uyutun
Helal olsun devletimize askerimize vatanını seven en güçlü devlet yetkililerimiz iş başında
ciddi misin
yaa sen kendi yönettiğin orduya eğer tiyatro gereği değilse esir olmuşsun Şam’da cuma..Ortadoğu bizden sorulur.. pyd ye koridor...derken Suriye karıştırıldı.. Milyonlarca Suriyeli ülkemize doldu.. pyd devlet haline geldi..Türkmenler Potin'e satıldı BOP görevi yapıldı...
pyd ye koridor açıp Süleyman şah türbesi pyd eskortluğunda kaçırılırken pyd lideri Salih Müslim i saraylarda ağırlanırken neredeydin?... eyyy orduyu dağıtan erğenekonun savcısı bopcuların emir eri
bi adres alım erkeksenn. ..
Beceriksiz herifler Suriye politikanızın sonucu bu durum meydanı bunlara bırak akpdir. (Nokta)
afedersin birader ne iş yaparsın
vay ne kadarda içten yanmalı klavye delikanlısı olan hainlerimiz varmış
@kral295 yani sen... bari kendini belli etmeseydin....
@eyurtlak NİYE ÜSTÜNE ALINDIN Kİ DEMEK SANA CUK OTURDU
Siz her ağzınızı açtığınız da bu adamlar büyüyor fark edemiyor musunuz. En son müsade etmeyeceğiz dediğinizde toplar tanklar şimdi ordu kuruyorlar konuşmayın artık icraat.
Kendi karargahında esir düşmüş en beceriksiz genel kurmay başkanısın lafa değil icraat göster her ağızını açtığında adamlar daha büyük adım atıyor.
pyd lideri Salih Müslüm’ü Ankara’da ağırlayıp pyd eskortluğunda Süleyman şah türbesini kaçıran, Türklük düşmanlarına karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur.…
@serdar_1981_alcym geç bu pensilvanya icazetli söylemleri., bak işine.
@urlali123 persilvaya ile ilgili arşivlere baktım hep AKP lileri gordum
2001 de biten terörü ,haburda davul zurna ile pkk'lıları karşılatanlar, barzani yi, salih müslüm ü parti mitinginde alkışlalatanlar azdırdı.
türkiye batsa sevinecek zavallılar var .yorumları okuyunca üzülmemek elde değil. erdoğan düşmanlığı milletin gözünü kör etmişe benziyor. yazık !!!
komik
@anka_anka1234 topu düşman olsa ne yazar kardeş bunlar 15 temmuzda makarna kuyruğundaydı unutmadık
Atılan her adım Büyük İsrail'i kurmak için atılıyor.
@akrepxxx111 ken küçüksen, birileri sana büyük görünür.
PKK topraklarımızdan konvoyla geçip PYD ile buluşurken benzin istasyonunda yedikleri lahmacunun parasını kim ödemişti?Gazeteler tazmıştı,yoksa yalan habermi idi.Yepkililer açıklama yaptımı?Benmi görmedim?Bilen varmı?Yoksa zig zag mı çizdik.?
@ilker_suna_2016 ey akıl yoksunu o birdafa pkk değil barzani di onuda uluslar arası kolisyonda olduğun için işiti bitirmek için mecbur yaptın yoksa işitci diyorlardı sana boş konuşma beyni tüpcüdemi taktın
ahhh osman pamukoğlu olacak ahhh suriyeyi haritadan silerdi
Allahım sen yardım et.Tarihini kültürünü şimdi de dillerini unutturdukları kürtlere ancak sen yardım edersin. Nasıl sapkın asur kavimleri adınla alay ettiğinde haburda kurulan med ile cezalandırdın onları.O günden beri sapkın asur kavimleri devlet kuramadıysa adın yüceldiyse. Nasıl islam doğduğunda sapkın hristyan kavimleri adınla alay ettiğinde selhaddinlerinle adını yücelttiyseler şimdi de kadim mezopotamya halkına yardım et. tüm dinlerin oluştuğu bu toprakları yine sahiblerine ihsan et. Kelamın yücedir. buyruğun uludur.amin/amon
Hala eskiden şöyle yaptınız böyle yaptınız diyen gerizekalı klavye yazarları uyanın artık başka Türkiye yok neyin peşindesiniz bu REİS düşmanlğınız ne
BUNLARIN SÖYLEDİĞİ, YAPTIĞI HERŞEY BU ÜLKENİN ALEHİNEDİR..BUNLAR ÜLKEMİZİ NATO'DAN ÇIKARIP ÜLKEYİ PARÇALAMAK İSTEYENLERİN KUCAĞINA ATMAK İSTİYORLAR...
TÜRKİYE TERÖRÜSTÜ TEMİZLERKEN AMERİKANIN MÜDAHELSİ AMERİKANIN SONUNUN BAŞLANGICI OLACAK İNŞALLAH
o iş nasıl olacak biraz ayrıntı versene :)
O silahları ( 4 bin tır ) ABD boş yere göndermedi.Adamlar burnumuzun dibine silah yığıyor biz seyrederek geç kalıyoruz.Adamların amacı İsrail için haritayı değiştirmek ve bizden de toprak almak bu açık ve seçik görünüyor.Ama başaramayacaklar..
Çömez cumhuriyet diyorsunuz ya rusya buraya gelememişti.Ama sayenizde onlarda buraya geldi ve açıkca suriye diktatörünü destekliyor.Şimdi efelenip vurarız kırarızı geçeceksin kimsenin sizi salladığı yok.
ne demek izin veremeyiz zaten izin istemeden 50 tır silah gönderdiler bu silahlanma olmuyor mu
Abd den 4 bin küsür tır İaşe paketi mi gitti bu teröristlere?
Asla müsade etmicez 80 milyonun içinde vatan sevdası olanlarla bu millet sınıra dayanır.Biz Türk milletiyiz tanktan toptan kormayız.siz tank üstünde olun biz yerde son nefese kadar mücadele,hendeklere gömülenler gibi sizide gömecek Hendek buluruz.Fetönün müridleri yok artık Askerimizin içinde,size kurşun sıkmayacak,aklınızı başınıza alın her horoz kendi çöplüğünde öter,ABD nerden nereye sormazlarmı ne işin var burda.ırakı hallettiniz şimdi suriye ye geldi sıra saçmalama çek git işine bak,boyundan büyük işlere bulaşma ırakı bulaştırdınız,Kudüs e bulaştın sıra suriye demi teröristleremi kaldın
insanlar isterki başlamadan bitsin oysa hiç kimse bilmez ki başlamayan şey asla bitmez. hep tekrarlar hep yeniler kendini bunu başımuzdaki büyükler farkında lakin büyüklerin yanındaki muhalefetler farkında değil. 36 senelik bir hikaye var bunun arkasında şu ak diye diye yetlere vuranlar bilmezmi bu 36 seneyi bilirler elbet ama işlerine gelmez.
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