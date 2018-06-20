Giresun'da hastaneyi su bastı, poliklinikler çamurla kaplandı

Hakan KABAHASANOĞLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), (DHA)- GİRESUN'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ni su bastı, acil servis ve poliklinikler çamurla kaplandı.
Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası ilçede cadde ve sokaklar göle döndü. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nin zemin ve bodrum katlarını da su bastı, acil servis ve poliklinikleri çamurla kaplandı. Hastane çalışanları suyu tahliye etmek için çaba harcadı. Belediye ekipleri hastanede temizlik çalışması başlattı.
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