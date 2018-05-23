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Güney Koreli gazeteciler Kuzey Kore yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:16 | Son Güncelleme

Gazeteciler, Kuzey Kore'nin nükleer deneme sahasını boşaltmasını takip edecek uluslararası basın mensupları arasına katılacak

SEUL (AA) - Güney Koreli gazeteciler, Kuzey Kore'nin nükleer deneme sahasını boşaltmasını izleyecek.

Yonhap ajansı, Punggye-ri'ye davet edilen İngiliz, Rus, Çin ve ABD'li basın mensupları arasında yer alacak 8 Güney Koreli gazetecinin, Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan kentine gitmek üzere Güney Kore'den ayrıldığını duyurdu.

Gazetecilerin, Kuzey Kore'ye Seul'deki askeri havaalanından hükümete ait uçakla gönderildiği kaydedildi.

İngiliz, Rus, Çin ve ABD'li gazeteciler, dün Wonsan'a gitmek üzere Pekin'den ayrılmıştı.

Kuzey Kore, liderleri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan zirveden önce nükleer deneme sahasını boşaltacağını duyurmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs tarihlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağı belirtilmişti. Açıklamada, süreci izlemeleri için ABD, Güney Kore, Rusya ve İngiltere'den gazetecilerin davet edilmesinin planlandığı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore nükleer deneme sahası

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