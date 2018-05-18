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Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 21:47 | Son Güncelleme

Halk TV’de ekranlara gelen Halk Arenası'na katılan Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'den Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a 19 Mayıs açıklamalarından dolayı çok sert tepki geldi. Akşener, "Kendisini çok uzun bir süredir tanırım. Korkak bir insandır, dolayısıyla arkadan konuşmayı sever" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yazılı yayınladığı 19 Mayıs mesajı, Meral Akşener'in gündemindeydi.

“KORKAK BİR İNSANDIR”

Kahraman için çok sert konuşan Akşener “Ben bu kişiyi takip etmemeye, sesini duymamaya özen gösteriyorum. Bu şahsın Atatürk ve arkadaşlarına, Cumhuriyet değerlerine itirazı olduğunu, bunu açık ve net söyleyemediğini bunu imalarla ifade ettiğini söyleyebilirim. Kendisini çok uzun bir süredir tanırım. Korkak bir insandır, dolayısıyla arkadan konuşmayı sever. O nedenle Atatürk’e ve cumhuriyet değerlerine, 19 Mayıs’ta başlayan o yürüyüşe yönelik alerjisini ortaya koymuş, bildiğimiz bir şahıstır” dedi.

"İKİNCİ TURA İNCE KALIRSA, ŞARTSIZ ŞURTSUZ DESTEKLERİM"

Akşener, Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması durumunda onu destekleyeceğini de belirterek şunları söyledi:

A, B, C planlarına hiç gerek yok. Millet ittifakı olarak hem 301 milletvekilini, hem Cumhurbaşkanlığını alacağız.Ben gençlere işsizlik maaşı vereceğimizi söylüyorum. Erdoğan da 24 Haziran akşamı bir işsiz olacak, kusura bakmasın.

Ben Muharrem İnce'ye teşekkür ettim. İYİ Parti'yi kurarken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı o zaman belli değildi, o zaman kim kalırsa şartsız, şüphesiz destekleyeceğimi ifade etmiştim zaten. Ama bugün bunları esasında konuşmamız gerekmiyor. Biz bütün gücümüzle Cumhurbaşkanlığı seçimine, onu almaya gayret etmemiz gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İsmail Kahraman halk tv halk arenası Uğur Dündar

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
projeye bak. hep yıkmak yok etmek. Cumhurbaşkanı olacaksın ama türkiyeye fayda getrecek bir projen bile yok. 10 kilometre asfalt gene dökemezsin sen bu ülkeye. İngiliz kuklası kadın!!
@umutpolat bende merakla vizyon ve projelerini bekliyorum ama yokkk.. tek amaç dağılan örgütü kurtarmak...
HELAL SANA MERAL ABLA SENI SEVIYORUZ TÜRKİYE IYI OLACAK SAYENDE
mynet yavaş at kim izliyor laa bu uğur Dündar i
İnşallah allahın izni halkımızın helal oyları ile yeni cumhurumuz sen olacaksın.
Haksız olduğu tek birşey yok zoruna giden kavga çıkarır
Sizin amacınız üzüm yemek değil bağcıyı dövmek amaç iktidar olmak degil ortalığı bulandırmak
mesele vatanın bütünlünğü olunca sağ sol çatışmasını bir kenara bırakıp birlikte mücadele verebilen kuvayı milliyecilerin torunları.. seviyoruz sizi..
Türkiyenin en güvenilir kisisi ugur dündar mi simdi ???? baya güldüm habere giri bölümü mikkembel haha
Bekara karı boşamak kolay.
hele şükür bi kanal çıkarmış resmen ambargo uyguluyolar ama engelleyemezler
"Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar"(!) ha ha ha ne kadar komik... Mynet ne kadar komik bir espri yapmışsın. Gülmekten karnım ağrıdı.
Ya benim yorumum nerde Halk tv bu memlekete sadece zarar verir Aksenerde öyle yapacağı birşey yok böyle insanlar sayesinde Erdoğan kazanıyor bunlar Erdoğan gitsin diye yumakla bile birleşir
@ozbasi Normal bir ulkede iktidar başarısız olunca gider. Bunlar 6 yıldır başarısız millet desteklemeye devam ediyor. Iktidarda nasilsa oy geliyor diye otoriterlesiyor ve memleketi gram ileri götürmüyor.
Şu çağ dışı cahiller sürüsü bir gitse artık ülkenin önü açılacak. TAMAM
28 şubat sürecinde iç işleri bakanı iken seni kazığa oturtan kuvvet komutanına alkış tutan uğur dundarla söyleşi... daha neler göreceğim:)) bağımsızlık mücadelesi çetin ve sancılı geçecek ama olsun razıyız... toplama mandacılara boyun eğmeyeceğiz.. 25 haziran zabahında üçün biriyle yetineceksiniz...
siz millet ittifakı olarak ERDOĞAN SİZİN İÇİN SİRKECİ TRENİNİ AÇIYOR SEÇİMLER DEN SONRA KARŞISINA GEÇER BOL BOL BAKARSINIZ !!! ANLAYANA !!!
çok ukalasınız sayın marul akşener ! seçimden sonra göreceğiz ama siz tabi yine hile var var oy çalındı vs diyeceksiniz kabullenemiceksiniz sizi sandığa gömeceğiz!!!
terbiye seviye yerlerde...
ya reis bunu takmıyo ya deli oluyo bu hanımefendinin 24 haziranda balonunun söndüğünü göreceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum
Anıtkabire gidip iman tazeledik diyen meral seni de yazdık.
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