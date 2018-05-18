Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yazılı yayınladığı 19 Mayıs mesajı, Meral Akşener'in gündemindeydi.

“KORKAK BİR İNSANDIR”



Kahraman için çok sert konuşan Akşener “Ben bu kişiyi takip etmemeye, sesini duymamaya özen gösteriyorum. Bu şahsın Atatürk ve arkadaşlarına, Cumhuriyet değerlerine itirazı olduğunu, bunu açık ve net söyleyemediğini bunu imalarla ifade ettiğini söyleyebilirim. Kendisini çok uzun bir süredir tanırım. Korkak bir insandır, dolayısıyla arkadan konuşmayı sever. O nedenle Atatürk’e ve cumhuriyet değerlerine, 19 Mayıs’ta başlayan o yürüyüşe yönelik alerjisini ortaya koymuş, bildiğimiz bir şahıstır” dedi.

"İKİNCİ TURA İNCE KALIRSA, ŞARTSIZ ŞURTSUZ DESTEKLERİM"



Akşener, Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması durumunda onu destekleyeceğini de belirterek şunları söyledi:

A, B, C planlarına hiç gerek yok. Millet ittifakı olarak hem 301 milletvekilini, hem Cumhurbaşkanlığını alacağız.Ben gençlere işsizlik maaşı vereceğimizi söylüyorum. Erdoğan da 24 Haziran akşamı bir işsiz olacak, kusura bakmasın.

Ben Muharrem İnce'ye teşekkür ettim. İYİ Parti'yi kurarken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı o zaman belli değildi, o zaman kim kalırsa şartsız, şüphesiz destekleyeceğimi ifade etmiştim zaten. Ama bugün bunları esasında konuşmamız gerekmiyor. Biz bütün gücümüzle Cumhurbaşkanlığı seçimine, onu almaya gayret etmemiz gerekiyor.

