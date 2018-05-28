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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Öldürüldüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 10:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 3'ü sözde üst düzey 42 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 1483 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 145, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 33, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 545, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 7 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, 730'u terör suçları, 75'i düzensiz göç, 3 bin 204'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 9 kişi yakalandı.

İç güvenlik operasyonlarında 21'i ölü, 6'sı sağ, 15'i teslim olmak üzere 42 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 3'ünün bölücü örgütün sözde "üst düzey" elamanlarından olduğu belirtildi.

Öldürülen teröristlerin, "terör arananlar gri liste"de yer alan "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük, "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya ile "Kendal" kod adlı Adnan Çelik olduğu bildirildi.

Bitlis, Siirt, Tunceli, Diyarbakır ve Kars'ta yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 11 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 22 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince ayrıca 268 kilogram patlayıcı madde, 18 el bombası, ikisi füze, 18'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 29 silah ile 3 bin 541 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

- Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 380 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 868 kilogram esrar, 349 kilogram eroin, 2,24 kilogram kokain, 1,5 kilogram afyon sakızı, 5,3 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 3,2 kilogram metamfetamin, 20 bin 239 ectasy hap, 239 captagon, 7 bin 109 sentetik ecza, 142 bin 355 kök kenevir bitkisi, 459 bin 737 paket kaçak sigara ve 57 ton 379 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda da 484 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 100 kilogram esrar, 2,5 kilogram eroin, 2,6 kilogram sentetik kannabinoid, 1,2 kilogram metamfetamin, 7 bin 490 ecstacy, 142 captagon, 4 bin 492 sentetik ecza, 2 bin 522 kök kenevir bitkisi ile 25 tabanca ve tüfek bulundu.

- Siber suçlarla mücadele

Bölücü terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ'ın propagandasını yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 754 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 420 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 651'i denizlerde olmak üzere 4 bin 633 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 97 kişi gözaltına alındı.

- Asayiş denetimleri

Mevcut huzur ve güven ortamının devamı, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde 26 Mayıs’ta 7 bin 466 personelin katılımıyla “Kumar ve Tombala Uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamada, 73 bin 859 şahıs, 6 bin 824 umuma açık yer, 362 dernek/kooperatif kontrol edilirken, 2 bin 240 şahsa, 236 umuma açık yer/derneğe adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca toplam 565 bin lira ceza kesildi.

Başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla ülke genelinde 23 Mayıs’ta 53 bin 876 personelin katılımıyla düzenlenen “Türkiye Güven Huzur Uygulaması - 2018/4” kapsamında, 475 bin 420 kişi kontrol edilerek aranan bin 546 şüpheli yakalandı. Ayrıca 112 bin 878 araç, 17 bin 681 umuma açık yer ve 18 bin 899 iş yeri kontrol edilirken yaklaşık 1 milyon lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, özellikle kavşaklar, parklar ve benzeri alanlar başta olmak üzere araç camı silmek ya da insanları taciz ederek para vermeye zorlamak, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapmak veya dilenmek suretiyle toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren kişilerin tespit edilip yakalanması amacıyla ülke genelinde 25 Mayıs’ta 17 bin 274 personelin katılımıyla “Huzurlu Sokaklar Uygulaması ” düzenlendi. Uygulama sonucunda, 94 bin 230 kişi, 5 bin 171 iş yeri, 15 bin 49 araç kontrol edildi. Denetimlerde 218’i yabancı uyruklu toplam 902 kişiye dilencilik suçlarından 165 bin 326 lira idari ceza kesildi.

AA


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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı terör PKK operasyon

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