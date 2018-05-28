İçişleri Bakanlığı duyurdu! Öldürüldüler

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 1483 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 145, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 33, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 545, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 7 zanlı gözaltına alındı. Yapılan planlı operasyonlarda, 730'u terör suçları, 75'i düzensiz göç, 3 bin 204'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 9 kişi yakalandı. İç güvenlik operasyonlarında 21'i ölü, 6'sı sağ, 15'i teslim olmak üzere 42 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 3'ünün bölücü örgütün sözde "üst düzey" elamanlarından olduğu belirtildi. Öldürülen teröristlerin, "terör arananlar gri liste"de yer alan "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük, "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya ile "Kendal" kod adlı Adnan Çelik olduğu bildirildi.

Bitlis, Siirt, Tunceli, Diyarbakır ve Kars'ta yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 11 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 22 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Güvenlik güçlerince ayrıca 268 kilogram patlayıcı madde, 18 el bombası, ikisi füze, 18'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 29 silah ile 3 bin 541 muhtelif mühimmat ele geçirildi. - Uyuşturucu operasyonları



Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 380 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 868 kilogram esrar, 349 kilogram eroin, 2,24 kilogram kokain, 1,5 kilogram afyon sakızı, 5,3 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 3,2 kilogram metamfetamin, 20 bin 239 ectasy hap, 239 captagon, 7 bin 109 sentetik ecza, 142 bin 355 kök kenevir bitkisi, 459 bin 737 paket kaçak sigara ve 57 ton 379 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda da 484 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 100 kilogram esrar, 2,5 kilogram eroin, 2,6 kilogram sentetik kannabinoid, 1,2 kilogram metamfetamin, 7 bin 490 ecstacy, 142 captagon, 4 bin 492 sentetik ecza, 2 bin 522 kök kenevir bitkisi ile 25 tabanca ve tüfek bulundu. - Siber suçlarla mücadele



Bölücü terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ'ın propagandasını yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 754 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 420 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 651'i denizlerde olmak üzere 4 bin 633 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 97 kişi gözaltına alındı. - Asayiş denetimleri



Mevcut huzur ve güven ortamının devamı, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde 26 Mayıs’ta 7 bin 466 personelin katılımıyla “Kumar ve Tombala Uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamada, 73 bin 859 şahıs, 6 bin 824 umuma açık yer, 362 dernek/kooperatif kontrol edilirken, 2 bin 240 şahsa, 236 umuma açık yer/derneğe adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca toplam 565 bin lira ceza kesildi.