İftarda can pazarı!

Olay, Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iftar için restorana gelen vatandaşlar, bir anda büyük bir gürültü ile çöken zeminin içerisine düştü. Yaşanan olay sonrası adeta bir can pazarı yaşandı.
Zeminin çökmesiyle oluşan çukura düşen vatandaşlar, restoran görevlileri tarafından tek tek çıkartıldı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Yaşanan kazada 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
İHA
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