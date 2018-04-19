İmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri dün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika sürdüğü öğrenilen görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Bir ilk olma özelliğini taşıyan görüşmede Genç İmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'na, Atatürk’ün 1923’te Balıkesir Zağnos Paşa Camisi minberinde yaptığı ve “Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir” ifadesini kullandığı konuşmayı hediye etti. Kılıçdaroğlu'nun ise gençlere Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye ettiği öğrenildi.
Görüşmede CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir de hazır bulundu. Ziyaretle ilgili konuşan Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, HDP hariç meclisteki tüm siyasi partileri ziyaret ettiklerini söyledi.
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