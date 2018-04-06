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İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:51 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Sabah saatlerinde ekipler harekete geçerken, 38 şüpheli hakkında 18 ilde operasyon talimatı verildiği öğrenildi. Haklarında gözaltı kararı verilenlerin hakim-savcı aday adayları olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün hakim-savcı aday adaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu başladı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 13'ü avukat 38 kişi için 18 ilde eş zamanlı baskınlar düzenleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verdiğini ITİRAF edenler terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten yargılanır çaldıkları şehit aileleri ve gazilere dağıtılirdi
Siyasi ayağı istiyor millet!!!!
Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verdiğini ITİRAF edenler terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten yargılanır çaldıkları şehit aileleri ve gazilere dağıtılirdi.....
AKP'NİN TAMAMINI İÇERİ ALMADIĞINIZ SÜRECE BU FETÖCÜLER BİTMEZ.!!
Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verdiğini ITİRAF edenler terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten yargılanır çaldıkları şehit aileleri ve gazilere dağıtılirdi...
Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verdiğini ITİRAF edenler terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten yargılanır çaldıkları şehit aileleri ve gazilere dağıtılirdi....
Ne istedilerde vermedik deniyordu!!!!!
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