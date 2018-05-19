İtalya'da ABD Büyükelçiliği önünde Filistin protestosu

“Uluslararası toplumun sessizliği, ABD ve İsrail’in batı medyası üzerindeki hegemonyasından kaynaklanıyor. Gazze’de olanlarla ilgili İtalyan gazeteleri çok utanç verici başlıklar attı. Gerçeği tamamen çarpıtıyorlar. Bunun sebebi de batı medyası üzerindeki ABD hegemonyası. İtalya’da yüzden fazla Amerikan askeri üssü var, dolayısıyla İtalya bu konuda bağımsızlığı kısıtlı olan bir ülke. Dolayısıyla siyaset de medya da bu konuyla ilgili konuşmuyor.”

- “Uluslararası toplum İsrail'e ambargo uygulamalı"

İtalyan Komünist Partisi’nden Carlucci de, İtalya’nın Filistin konusunda açıklama yapmamasından dolayı duydukları rahatsızlığı dile getirerek İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Paolo Gentiloni ve parlamento başkanlarına bu konuda daha net bir tavır sergilemeleri çağrısında bulundu.

Avrupa’nın da Filistin meselesini görmezden geldiğinin altını çizen Carlucci, Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa ve Kanada gibi ülkeleri örnek almalarını tavsiye etti.

Carlucci, “Ölenler Filistinli değil de İsrailli olsaydı dünya ayağa kalkardı, günlerce sokaklarda protestolar, anma törenleri yapılırdı. Ama Filistinliler için bu yapılmıyor, çok büyük haksızlık. Filistinlilerin de bir devletleri ve hakları var, buna saygı göstermemiz gerekiyor. Uluslararası toplum bu konuda hiçbir şey yapmıyor, sadece bazen bir iki kelime ediyorlar ama hep boş laf. Bu soruna bir çözüm getirmemiz gerekiyor. Filistinliler ve İsrailliler bir arada yaşayabilir ama ancak Filistin’in başkenti Kudüs olan bir devleti olduğu durumda. Kudüs her zaman Filistin’in başkenti oldu ve öyle de kalacak.” dedi.