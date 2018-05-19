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İtalya'da ABD Büyükelçiliği önünde Filistin protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 01:09 | Son Güncelleme

Filistinliler ile Filistin'e destek veren İtalyan ve Amerikalılar, ABD'nin Roma Büyükelçiliği önünde protesto yaptı

İtalya’nın başkenti Roma’da Filistinliler ile Filistin destekçisi İtalyan ve Amerikalılar, ABD’nin Roma Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

Arap Filistin Demokratik Birliği’nin (UDAP) düzenlediği protestoya çok sayıda Filistinli ile İtalyan ve Amerikalı katıldı.

Göstericiler ABD’nin Roma Büyükelçiliği önünde İsrail’in kuruluşu Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70. yılını, ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını ve İsrail’in Gazze’de Filistinlilere yönelik yaptığı katliamı protesto etti.

UDAP Sekreteri Khaled El Qaisi, İtalyan Komünist Partisinden Juri Carlucci ile Roma ve Lazio’daki Filistinliler Topluluğu Sözcüsü Salameh Ashour, Barberini Meydanı’nda toplanan kalabalığa hitap etti. Protestocular daha sonra ABD’nin Roma Büyükelçiliği’ne yürüdü.

Protestocular ellerinde “Siyonizme karşı 70 yıllık direniş”, “Özgür Filistin”, Emperyalizm ve siyonizme karşı Filistin direnişiyle birlikteyiz”, Ayrımcılığa son verin, İsrail’e ABD yardımlarını durdurun”, “Savaş ve emperyalizme karşı şimdi ve daima direniş”, “Gazze’deki ambargoya son”, “Filistinlilerin yaşamı değerlidir” gibi pankartlar taşıdı.

ABD büyükelçiliği önünde polis kontrolü altında toplanan kalabalık, “Hepimiz Filistinliyiz”, “Özgür Filistin”, “İsrail’i boykot edin”, “İşgale son, İsrail faşist bir devlettir”, “Kadın ve çocukları öldüren katil İsrail, katil ABD”, “Başkaldıranlar tarih yazıyor, zafere kadar intifada” sloganları attı.

- "Batı medyası Filistin'le ilgili gerçeği çarpıtan utanç verici başlıklar attı"

AA muhabirine değerlendirmede bulunan UDAP Sekreteri El Qaisi, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına karşı çıkmak, Filistinlilerin vatanlarına geri dönüş hakkını savunmak ve Gazze’deki barışçıl gösterilere dikkat çekmek için bu protestoyu düzenlediklerini anlattı. El Qaisi, şunları kaydetti:

“Uluslararası toplumun sessizliği, ABD ve İsrail’in batı medyası üzerindeki hegemonyasından kaynaklanıyor. Gazze’de olanlarla ilgili İtalyan gazeteleri çok utanç verici başlıklar attı. Gerçeği tamamen çarpıtıyorlar. Bunun sebebi de batı medyası üzerindeki ABD hegemonyası. İtalya’da yüzden fazla Amerikan askeri üssü var, dolayısıyla İtalya bu konuda bağımsızlığı kısıtlı olan bir ülke. Dolayısıyla siyaset de medya da bu konuyla ilgili konuşmuyor.”

- “Uluslararası toplum İsrail'e ambargo uygulamalı"

İtalyan Komünist Partisi’nden Carlucci de, İtalya’nın Filistin konusunda açıklama yapmamasından dolayı duydukları rahatsızlığı dile getirerek İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Paolo Gentiloni ve parlamento başkanlarına bu konuda daha net bir tavır sergilemeleri çağrısında bulundu.

Avrupa’nın da Filistin meselesini görmezden geldiğinin altını çizen Carlucci, Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa ve Kanada gibi ülkeleri örnek almalarını tavsiye etti.

Carlucci, “Ölenler Filistinli değil de İsrailli olsaydı dünya ayağa kalkardı, günlerce sokaklarda protestolar, anma törenleri yapılırdı. Ama Filistinliler için bu yapılmıyor, çok büyük haksızlık. Filistinlilerin de bir devletleri ve hakları var, buna saygı göstermemiz gerekiyor. Uluslararası toplum bu konuda hiçbir şey yapmıyor, sadece bazen bir iki kelime ediyorlar ama hep boş laf. Bu soruna bir çözüm getirmemiz gerekiyor. Filistinliler ve İsrailliler bir arada yaşayabilir ama ancak Filistin’in başkenti Kudüs olan bir devleti olduğu durumda. Kudüs her zaman Filistin’in başkenti oldu ve öyle de kalacak.” dedi.

Uluslararası toplumun İsrail’e diplomatik ve ekonomik yaptırımlar uygulaması gerektiğini söyleyen Carlucci, ülkelerin İsrail büyükelçilerini sınır dışı etmesi gerektiğini bildirdi.

İkinci olarak İsrail’e ekonomik yaptırım uygulanması gerektiğini dile getiren Carlucci, “Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi ile İsrail ürünlerine boykot uygulanması gerekiyor. Bütün ülkelerin İsrail’e yaptıklarından dolayı ambargo uygulaması gerek. Sabra ve Şatilla katliamını da 2007’de olanları da hatırlıyoruz, 500 kişiyi öldürdüler, kim bilir kaç tanesi çocuktu. İsrail daha geçen gün tüm dünyanın gözü önünde 8 aylık bir bebeği gazla öldürdü. Bu durum böyle devam edemez.” ifadelerini kullandı.

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ABD ambargo büyükelçilik Filistin Gazze israil protesto Türkiye

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