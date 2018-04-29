İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

Ümit Özdağ, Halk TV'de katıldığı ‘Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı tarafından Abdullah Gül ile konuşmaya gönderilmesi’ iddiası hakkında konuştu. Özdağ, “Recep Tayyip Erdoğan devletin güvenlik güçlerini muhalefete baskı aracı olarak kullanıyor. Türkiye bir tek adam tarafından, Recep Tayip Erdoğan’ın keyfiyle yönetiliyor. Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Gül’ü helikopterle bahçesine inerek ziyaret ediyor. Bu konuşmanın içeriği açıklanmış değil. Bu konuşma rededilmiş değil. Aksine konuşmayla ilgili haber de aynen askeri rejimlerde olduğu gibi internet sitesinden geri çekilmiş. Bu ziyaret demokrasi mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Bu ziyaretle Doğan Medya’nın satılması arasında da bir farklılık yok. İkisinde de baskı mekanizması işliyor” dedi.

“GÜL BİR PROJE”



Ümit Özdağ ayrıca Gül ile ilgili, “Gül bir proje olarak geldi. Bu proje kapsamında Gül’ün paraşütle Erdoğan’a rakip olması için çok boyutlu baskı yapıldı. Hiç tahmin etmediğimiz yerlerden odaklardan kişilerden telkinlere muhattap olduk İYİ Parti olarak. Fakat sayın Akşener çok sert ve kararlı bir şekilde bu mümkün değil dedi. Böylelikle Gül projesi doğmadan öldü. Ne diyor saray ‘Gül bir fetö projesi’ bu projeyi durduran ortadan kaldıran kim oldu Meral Akşener peki iktidar hala ne diyor İYİ Parti bir fetö projesi bu dökülen bir iktidar yapısını göstermektedir” açıklamasını yaptı.