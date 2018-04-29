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İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 07:38 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Özdağ kendisini arayıp Gül'ün neden aday olması gerektiğini söyleyen bir kişiyle ilgili, "Kendisini Türk iş dünyasının temsilcisi olarak tanıtan kişiler tarafından arandım ve Gül'ün neden aday olması gerektiğiyle ilgili telkinler aldım. Kendisine de söyledim herhalde kendisi Mars'taki iş dünyasının temsilcisi" dedi.

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

Ümit Özdağ, Halk TV'de katıldığı ‘Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı tarafından Abdullah Gül ile konuşmaya gönderilmesi’ iddiası hakkında konuştu. Özdağ, “Recep Tayyip Erdoğan devletin güvenlik güçlerini muhalefete baskı aracı olarak kullanıyor. Türkiye bir tek adam tarafından, Recep Tayip Erdoğan’ın keyfiyle yönetiliyor. Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Gül’ü helikopterle bahçesine inerek ziyaret ediyor. Bu konuşmanın içeriği açıklanmış değil. Bu konuşma rededilmiş değil. Aksine konuşmayla ilgili haber de aynen askeri rejimlerde olduğu gibi internet sitesinden geri çekilmiş. Bu ziyaret demokrasi mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Bu ziyaretle Doğan Medya’nın satılması arasında da bir farklılık yok. İkisinde de baskı mekanizması işliyor” dedi.

“GÜL BİR PROJE”

Ümit Özdağ ayrıca Gül ile ilgili, “Gül bir proje olarak geldi. Bu proje kapsamında Gül’ün paraşütle Erdoğan’a rakip olması için çok boyutlu baskı yapıldı. Hiç tahmin etmediğimiz yerlerden odaklardan kişilerden telkinlere muhattap olduk İYİ Parti olarak. Fakat sayın Akşener çok sert ve kararlı bir şekilde bu mümkün değil dedi. Böylelikle Gül projesi doğmadan öldü. Ne diyor saray ‘Gül bir fetö projesi’ bu projeyi durduran ortadan kaldıran kim oldu Meral Akşener peki iktidar hala ne diyor İYİ Parti bir fetö projesi bu dökülen bir iktidar yapısını göstermektedir” açıklamasını yaptı.

“MARS’TAKİ İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİSİ”

Programda sizi arayan ve Gül’ün aday olmasını isteyen kişiler kim sorusuna ise Özdağ, “Birçok değişik ve şaşırtıcı güç odağından telkinler geldi, basından, kendisini iş dünyasının temsilcisi olarak tanıtanlardan, Türk iş dünyasının temsilcisi olarak kendini tanıtan birinden Gül’ün neden aday olması gerektiğiyle ilgili telkinler aldık. Bu kişi heralde Mars’taki iş dünyasının temsilcisi” diyerek iş dünyasından kendisini arayan kişinin kimliğini açıklamadı.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ak partiyi bölmek için yapılan projeydi muhalefeti böldü, daha chp bir aday bile bulamadı inömüyü getirin inönüyü siz inönüyü çok özlemişsiniz.
HERKESİN KENDİ GÖREVİNİ KİMSENİN ETKİSİ ALTINDA KALMADAN HÜR BİR ŞEKİLDE YAPAMADIGINDAN ÜLKEMDE ADALET KALMADI GÜVEN KALMADI İŞTE CUMHURİYETİ TAMAMEN KAYIP ETMEDEN YENİDEN PARLEMENTER SİSTEME DÜNÜLMESİNİ YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ AYDINLIK GELECEGİMİZ İÇİN İŞLLH
İlkkez Türk siyasi hayatında dış güçler tarafından kurdurulmayan bir parti iktidara gelecek inşallah. İYİ Parti vatanseverlerin vatan dertleri olduğu için kurduğu bir partidir. Akp gibi BOP projesinin gerçekleşmesi için kurdurulmadı. İnşallah İYİ Parti BOP projesini yıkacaktır. Gül projesi fetönün ve akpnin projesiydi. Millet olarak ne kadar akpli varsa bunlarla mücadele etmeliyiz. Gül aday olsaydı ilk turda sayın Erdoğan seçilirdi. Bu saatten sonra inşallah herşey daha İYİ olacak. Muhalefet işi iyi götürüyor herkes kendi adayını çıkarmalı, millet vekilliği seçimlerinde de birlik olunmalı...
bitti o iş bitti a.gül aday değilmiş işte bırakın şu mağduriyet işlerini proje anlatın kendinizi anlatın biraz bırakın şu başkası üstünden siyaset işini oy devşirme işini bu şekilde siz halk tv de konuşup sadece chp içindeki anap lının dyp linin oyunu alırsınız hıdırlar bize biz hıdırlara misali chp den gelecek oylamı seçim kazanacan adam yıllardır o oyla kaybediyor zaten sizler nefret politikası güdtükçe seçmende nefretle cevap veriyor ideoloji siyasetinin bittiğini göremediğiniz için sizde kaybedeceksiniz şuraya bak sıfır icraat iyi olacaz demekle olsaydı size gerek kalmazdı
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