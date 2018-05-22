Japonya'da kadın gazetecilere yönelik cinsel taciz araştırması

Japonya'da bazı kadın gazetecilerin, çoğunluğu milletvekili ve hükümet yetkilisi kişilerin cinsel tacizine uğradığı bildirildi.
Yerel medyada yer alan habere göre, Osaka Uluslararası Üniversitesinde yürütülen bir araştırma, Japonya'daki bazı gazete ve televizyon kanallarında çalışan 35 kadın gazetecinin, büyük bölümü milletvekili ve hükümet yetkilisi olan kişiler tarafından taciz edildiklerini ortaya koydu.
Üniversiteden Prof. Mayumi Taniguchi'nin 21-30 Nisan tarihlerinde yürüttüğü araştırmada, 35 kadına yönelik 156 cinsel taciz vakası rapor edildi.
Raporda, bu tacizlerin yüzde 40'ının çalışma yerlerinde meydana geldiği kaydedildi.
Araştırmanın, bir kadın gazeteciye yönelik cinsel içerikli ifadeler kullandığı belirtilen üst düzey Maliye Bakanlığı bürokratının istifası üzerine yapıldığı ifade edildi.
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