Kuzey Irak'ta etkisiz hale getiren PKK'lı Hasan Çakmak, cipin içinde vurulmuş! Önemli detaylar

TSK, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK’nın önemli isimlerinden birini daha etkisiz hale getirdi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Irak’ın kuzeyine, 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan hava harekâtında bölücü terör örgütünün lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Yapılan hava operasyonuna ait görüntüler TSK’nın Twitter hesabından paylaşıldı. Görüntülerde bir aracın tam isabetle vurulduğu anlar yer aldı. Operasyonda toplam üç terörist etkisiz hale getirildi.

CİPİN İÇİNDE VURULDU



Vatan gazetesinde yer alan habere göre, öldürülen terörist Çakmak'ın bir cip ile seyir halinde olduğu belirtildi.

ALMANYA'DAN DAĞA



Elazığ Karakoçan nüfusuna kayıtlı olan Delil Karakoçan kod adlı 56 yaşındaki Hasan Çakmak’ın 1980’de Almanya’ya göç ettiği, 1988’den itibaren Almanya’da örgüt faaliyetlerine katıldığı öğrenildi. Çakmak’ın 1992’de PKK’nın dağ kadrosuna katıldığı, 26 yıldır Türkiye-Irak ve İran’a kadar uzanan Zagros dağlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Kandil’den çıkış yaptıktan sonra Türkiye’ye, Irak sınırındaki kamplara ve İran toprakları içindeki barınma alanlarına geçebilmek için kullanılan Zagros Dağları, PKK’lı teröristler için hayati önem taşıyor. Hasan Çakmak, üç ülkenin sınırları içinde bulunan Zagros Dağları’ndaki silah, mühimmat, uyuşturuçu, temel yaşam malzemesi ve gıdayı içeren lojistik faaliyetleri yönetiyordu.