Kuzey Irak'ta etkisiz hale getiren PKK'lı Hasan Çakmak, cipin içinde vurulmuş! Önemli detaylar

BERABERİNDE İKİ TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ



Çakmak ile birlikte araçta bulunan teröristlerden Hamza Tekoşin kod adlı Suriyeli Salar Ahmet Halit (solda) ile Van nüfusuna kayıtlı Zanyar Tendürek kod adlı Mücahit Kaya da hava operasyonunda etkisiz hale getirildi.

"TSK, AĞ GİBİ ÖRDÜ"



Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar operasyonu yorumladı. “Son zamanlarda Irak kuzeyinde devam eden operasyonlar neticesinde teröristler nefes alamayacak hale geldi” diyen Ağar şunları söyledi:

Sağ ele geçirilen teröristlerin ifadelerinde üst düzey yöneticilerin başlarını sığınak ve mağaralarından dışarı çıkaramadıkları anlaşılıyor. Son olarak örgütün Avaşin/Basyan ve Zap bölgelerinin sözde lojistik sorumlusu olarak bu bölgedeki her türlü silah, mühimmat, uyuşturucu ve yiyecek aktarımlarının, sevkiyatlarının koordinatörlüğünü yapan Hasan Çakmak etkisiz hale getirildi. Bu operasonun altında yatan neden ise TSK, hem havadan keşif unsurları ile hem de karadan Irak’ın kuzeyini bir ağ gibi ördü. Her an takip ve istihbarat var. Başını dışarı çıkartan bu ağa yakalanıyor.Bu son operasyonda ise balık ağa takıldı.