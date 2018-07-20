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Kuzey Irak'ta etkisiz hale getiren PKK'lı Hasan Çakmak, cipin içinde vurulmuş! Önemli detaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 07:50 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki önemli isimlerinden lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak’ın içinde olduğu cip, Kuzey Irak’ın Zap bölgesinde SİHA tarafından vuruldu. Operasyonda Çakmak’la birlikte 3 terörist öldürüldü.

TSK, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK’nın önemli isimlerinden birini daha etkisiz hale getirdi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Irak’ın kuzeyine, 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan hava harekâtında bölücü terör örgütünün lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Yapılan hava operasyonuna ait görüntüler TSK’nın Twitter hesabından paylaşıldı. Görüntülerde bir aracın tam isabetle vurulduğu anlar yer aldı. Operasyonda toplam üç terörist etkisiz hale getirildi.

CİPİN İÇİNDE VURULDU

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, öldürülen terörist Çakmak'ın bir cip ile seyir halinde olduğu belirtildi.

ALMANYA'DAN DAĞA

Elazığ Karakoçan nüfusuna kayıtlı olan Delil Karakoçan kod adlı 56 yaşındaki Hasan Çakmak’ın 1980’de Almanya’ya göç ettiği, 1988’den itibaren Almanya’da örgüt faaliyetlerine katıldığı öğrenildi. Çakmak’ın 1992’de PKK’nın dağ kadrosuna katıldığı, 26 yıldır Türkiye-Irak ve İran’a kadar uzanan Zagros dağlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Kandil’den çıkış yaptıktan sonra Türkiye’ye, Irak sınırındaki kamplara ve İran toprakları içindeki barınma alanlarına geçebilmek için kullanılan Zagros Dağları, PKK’lı teröristler için hayati önem taşıyor. Hasan Çakmak, üç ülkenin sınırları içinde bulunan Zagros Dağları’ndaki silah, mühimmat, uyuşturuçu, temel yaşam malzemesi ve gıdayı içeren lojistik faaliyetleri yönetiyordu.

BERABERİNDE İKİ TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ

Çakmak ile birlikte araçta bulunan teröristlerden Hamza Tekoşin kod adlı Suriyeli Salar Ahmet Halit (solda) ile Van nüfusuna kayıtlı Zanyar Tendürek kod adlı Mücahit Kaya da hava operasyonunda etkisiz hale getirildi.

"TSK, AĞ GİBİ ÖRDÜ"

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar operasyonu yorumladı. “Son zamanlarda Irak kuzeyinde devam eden operasyonlar neticesinde teröristler nefes alamayacak hale geldi” diyen Ağar şunları söyledi:

Sağ ele geçirilen teröristlerin ifadelerinde üst düzey yöneticilerin başlarını sığınak ve mağaralarından dışarı çıkaramadıkları anlaşılıyor. Son olarak örgütün Avaşin/Basyan ve Zap bölgelerinin sözde lojistik sorumlusu olarak bu bölgedeki her türlü silah, mühimmat, uyuşturucu ve yiyecek aktarımlarının, sevkiyatlarının koordinatörlüğünü yapan Hasan Çakmak etkisiz hale getirildi. Bu operasonun altında yatan neden ise TSK, hem havadan keşif unsurları ile hem de karadan Irak’ın kuzeyini bir ağ gibi ördü. Her an takip ve istihbarat var. Başını dışarı çıkartan bu ağa yakalanıyor.Bu son operasyonda ise balık ağa takıldı.


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