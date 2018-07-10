HABER

O anlattı, duyanlar inanamadı! 'Babam uçkur düşkünüdür'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 17:05 | Son Güncelleme

Kayseri’de 71 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 72 yaşındaki sanığın oğlu mahkemede; "Annem gibi namus timsali bir kadına böyle leke atarak kendi ahiretini karartıyor. Babam uçkur düşkünü birisidir. Annem kanser hastasıydı..." dedi.

O anlattı, duyanlar inanamadı! 'Babam uçkur düşkünüdür'

25 Mayıs’ta Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir binada meydana gelen olayda iddiaya göre M.A.K. (72) ile karısı S.K. (71) tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K., bıçak ile eşi S.K.'yı bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.K., ihbar üzerine sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. S.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.K., tutuklandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık M.A.K. (72) ile sanığın şikayetçi oğlu M.K. ve sanık avukatı hazır bulundu.

'YASTIĞININ ALTINDA BIÇAKLA YATTI'

72 yaşındaki sanık M.A.K. mahkemede cinayeti şöyle anlattı: “Karım S.K. ile yeğenim N.K. ile telefonda konuştuğunu duydum. Bir sefer 10 gün evden gitti, olay gününden önce geldi, eşim akşam yatakta yastığın altına beni öldüreceğini söyleyerek bıçak koydu. Herkes yatıyorken, telefon çaldı, ben yatağımda söylenenleri duydum, yarın yine gideceğini söylüyordu. Tartıştık, önce sürahi ile kafasına vurdum, o da sopa ile başıma vurdu, başım döndü. Kadın beni gücü yetseydi öldürecekti. Kendimi korumak için yastığın altındaki bıçağı alarak vurdum, kaç kez vurduğumun farkında değilim. Yaptığıma çok pişmanım, sonra komşuya söyledim, polis geldi, götürdü. Kafama altı dikiş atıldı. Sürekli beni tek başıma bırakıp gidiyordu. Ben kaderime razıyım.”

“BABAM PARANOYAKTIR, ANNEMLE KAVGA ETTİĞİ İÇİN AĞABEYİM CANINA KIYDI”

Sanığın şikayetçi oğlu M.K. ise “Bütün söyledikleri yalan. En baştan anlatacak olursam babam paranoyaktır, annemle sürekli kavga ederdi. 94’lü yıllarda Elbistan’da annem ile babamın kavgası yüzünden ağabeyim kendisini öldürdü. Babam evi terk ederdi, ben küçüktüm, ağabeyim babamı arayıp, çağırır, ‘gelmezsen kendimi öldürürüm’ dedi, babam da ‘benim 5 tane oğlum var, 1 tane eksilmiş olur’ demişti, ağabeyim de canına kıydı. O yüzden oradan taşındık” dedi.
Bu sırada sanık M.A.K.’nin ağladığı görüldü.

Şikayetçi M.K. annesinin leke bırakacak bir kadın olmadığını söyleyerek, “Annem gibi namus timsali bir kadına böyle leke atarak kendi ahiretini karartıyor. Babam uçkur düşkünü birisidir. Annem kanser hastasıydı, son zamanlarında bırakın yürümeyi, emeklerdi. Amcamın oğlu N.K. ziyarete geldi. Babam en son onu gördüğü için paranoya yaptı. Mersin’de otururken de başka birisi için böyle yalan ve iftiralar attı. Olaydan sonra eve gittiğimde et makinesinin üzerinde dahi kan vardı” diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen N.K. de “Sanık amcam olur. Ben amcamı 30 yılda belki 3 defa görmüşümdür. Sanığın kulakları duymadığı için yengemi telefon ile arar, halini hatırını sorardık. Telefon kayıtlarımıza bakabilirsiniz” dedi.

Mahkeme heyeti beklenen rapor nedeniyle duruşmanın Eylül ayına ertelenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

PARTNERBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyorBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyor
Sarallar'a operasyon! Gözaltılar varSarallar'a operasyon! Gözaltılar var
- Taksici dehşetine 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası- Taksici dehşetine 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri cinayet kadın cinayeti

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

İlginizi Çekebilir

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tokat'ta 4 yaşındaki Evrim Ateş sırra kadem bastı! Bölgede arama çalışmaları başlatıldı!

Tokat'ta 4 yaşındaki Evrim Ateş sırra kadem bastı! Bölgede arama çalışmaları başlatıldı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Naci Ağbal'a çiçek esprisi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Naci Ağbal'a çiçek esprisi!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

TEM'de trafiği felç eden kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı!

TEM'de trafiği felç eden kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı!

FOX TV Spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken tatil paylaşımı

FOX TV Spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken tatil paylaşımı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan AK Parti kadrolarına övgü

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan AK Parti kadrolarına övgü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.