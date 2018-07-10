O anlattı, duyanlar inanamadı! 'Babam uçkur düşkünüdür'

25 Mayıs’ta Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir binada meydana gelen olayda iddiaya göre M.A.K. (72) ile karısı S.K. (71) tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K., bıçak ile eşi S.K.'yı bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.K., ihbar üzerine sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. S.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.K., tutuklandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık M.A.K. (72) ile sanığın şikayetçi oğlu M.K. ve sanık avukatı hazır bulundu.

'YASTIĞININ ALTINDA BIÇAKLA YATTI'

72 yaşındaki sanık M.A.K. mahkemede cinayeti şöyle anlattı: “Karım S.K. ile yeğenim N.K. ile telefonda konuştuğunu duydum. Bir sefer 10 gün evden gitti, olay gününden önce geldi, eşim akşam yatakta yastığın altına beni öldüreceğini söyleyerek bıçak koydu. Herkes yatıyorken, telefon çaldı, ben yatağımda söylenenleri duydum, yarın yine gideceğini söylüyordu. Tartıştık, önce sürahi ile kafasına vurdum, o da sopa ile başıma vurdu, başım döndü. Kadın beni gücü yetseydi öldürecekti. Kendimi korumak için yastığın altındaki bıçağı alarak vurdum, kaç kez vurduğumun farkında değilim. Yaptığıma çok pişmanım, sonra komşuya söyledim, polis geldi, götürdü. Kafama altı dikiş atıldı. Sürekli beni tek başıma bırakıp gidiyordu. Ben kaderime razıyım.”