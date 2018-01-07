Öğrencileri taciz edip, mesajla şeriata davet etmişti! Tepki toplayan öğretmen açığa alındı

Diyarbakır'da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve mağdurun babasına şeriata gitmeyi teklif eden coğrafya öğretmeni A.B. hakkında, Kulp Kaymakamlığı tarafından yeniden idari soruşturma başlatıldı. Öğretmen A.B., Diyarbakır Valiliği'nin talebi üzerine hakkında açılan soruşturma kapsamında Kulp İlçesindeki görevinden açığa alındı.
Sanık öğretmen A.B.'nin, hakkındaki cinsel taciz iddiası ortaya çıktıktan sonra Lice ilçesine atandığı, bir süre burada görev yaptıktan sonra, 5 ay önce ise kendi isteği ile Kulp İlçesi tayin edildiği öğrenildi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre; Diyarbakır Valiliği'nin de meydana gelen olayı ve öğretmen A.B. hakkındaki idari soruşturmayı yakından takip ettiği öğrenildi.
DHA
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