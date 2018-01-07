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Öğrencileri taciz edip, mesajla şeriata davet etmişti! Tepki toplayan öğretmen açığa alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 19:31 | Son Güncelleme 7 saat önce

Diyarbakır'da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken, mağdurun babasına, 'Ben bir hata işledim. Bu suçun Allah'ın şeriatı doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriate taşımak yerine, Allah'ın yasakladığı tağuta ve tağutun hükmüne havale ettin. Şeriate gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım' mesajı çeken öğretmen açığa alındı.

Diyarbakır'da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve mağdurun babasına şeriata gitmeyi teklif eden coğrafya öğretmeni A.B. hakkında, Kulp Kaymakamlığı tarafından yeniden idari soruşturma başlatıldı. Öğretmen A.B., Diyarbakır Valiliği'nin talebi üzerine hakkında açılan soruşturma kapsamında Kulp İlçesindeki görevinden açığa alındı.

Sanık öğretmen A.B.'nin, hakkındaki cinsel taciz iddiası ortaya çıktıktan sonra Lice ilçesine atandığı, bir süre burada görev yaptıktan sonra, 5 ay önce ise kendi isteği ile Kulp İlçesi tayin edildiği öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre; Diyarbakır Valiliği'nin de meydana gelen olayı ve öğretmen A.B. hakkındaki idari soruşturmayı yakından takip ettiği öğrenildi.

DHA

Taciz davasında üst üste skandal!.. Başka okula atandı, 'şeriat mahkemesi' istedi
Lisede taciz skandalı! Öğretmen öğrencisini elle taciz etti
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Anahtar Kelimeler:
lise taciz ilahiyat öğretmen Diyarbakır imam hatip Kulp

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
baştaki yöneticilerin aynı zihniyette olduğu sürece ve bunlara göz yumulmaya devam edildiği sürece böyle haberler duymaya devam ederiz....
2 karı alıp çarşafa sarmış tabikide sapık olduğu buradan belli. zaten karısını çarşafa saracak kadar gerici birisinin devler memurluğuna alınmaması lazımki öncedende dini terör örgütü üyeliğinden 4 yıl hapis cezası çekmiş genede öğretmen maaşı alıyorlar 4 bin lira. üstüen birde öğrencilere taciz. ne güzel ülke ya.
açığa almak nedir ? başka bir okula 6 ay sonra atanacak demektir, Bu adamın mesleki yeterliliği yoktur diyerek öğretmenlik mesleğinden ihraç edeceksin, Sadece bunu değil, öğrencilerine ne şartla olursa olsun yan gözle bakan kadın erkek tüm öğretmenleri memuriyetten men edeceksin.
Şeriat demek Allahın kuralları demek değil , kadınları eve hapsetmek , erkeğin kölesi olması demek , kadınların geleceğini o kara çarşafın içinde yok olması demek.. '' Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. '' Başbuğ Mustafa Kemal ATATURK
Buna benzer zihniyette son zamanlarda bir artış,bir cüretkârlık var.Neden? Şerefsiz çok istediğin Şeriat sana emanet edilen çocuğa ilişmeyi yasaklamıyor muydu? Sen nasıl bir foseptik faresisin ki bile bile çiğnediğin bir kurala müracaat hakkını kendinde buluyorsun? İslamı kirletenler işte sen gibi genetik artıklardır.Lanet olsun sana ve senin gibi Şeytana hizmet edenlere.Bir halt ediyorsun bari şahsi pisliklerine İslamı alet etme.Şerefsiz,İslam senin uçkur meseleni aklama vasıtası mıdır?Yazıklar olsun bu çirkef zihniyete!!!
klasik imam hatip zihniyeti işte bu kafadakiler öğrenci yetiştiryor bir de siz düşünün gerisini...
Laiklik,dini,sapık emellerine alet edenlerin önlenmesidir.Laiklik düşmanları zaten sapık.Bu kadar basit.
böyle öğretmenin Allah belasını versin.Öğretmen falan değil pis bir sapık.İnşallah bu sapıkla karşılaşmam yoksa çok fena dalacağım.
Yazık,Çok Yazık ; Ülkem ve Saygıdeğer İnsanları Bu Günleri Görmeyi Hak edecek Ne Yaptı ki ALLAH'IM.? Yoksa ''HER HALK HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE YÖNETİLİR,,mi Demeye Getiriyorsun.!!!
Buna benzer zihniyette son zamanlarda bir artış,bir cüretkârlık var.Neden? Şerefsiz çok istediğin Şeriat sana emanet edilen çocuğa ilişmeyi yasaklamıyor muydu? Sen nasıl bir foseptik faresisin ki bile bile çiğnediğin bir kurala müracaat hakkını kendinde buluyorsun? İslamı kirletenler işte sen gibi genetik artıklardır.Lanet olsun sana ve senin gibi Şeytana hizmet edenlere.Bir halt ediyorsun bari şahsi pisliklerine İslamı alet etme.Şerefsiz,İslam senin uçkur meseleni aklama vasıtası mıdır?Yazıklar olsun bu çirkef zihniyete!!!...
Akın akın ateizme geçişler var.Haklı olarak,Turan Dursunlar ve İlhan Arsel'ler çok haklıymış.Bunlar erkeğe bile tecavüz ediyorlar üstelik kutsal mekânlarda.Lût Kavminden beter bu pislikler. Éşofman gördüklerinde tahrik olup kendilerinde tecavüz hakkı buluyorlar,sonra da Şeriat istiyorlar.Bunların anaları bacıları ve kızları evde eşofman giyip eğilip kalktıklarında da tahrik olduklarından adım gibi eminim.
Memuriyetten atılmalı, öğretmenlik yapması yasaklanmalı ama şeriatla yönetilen bir ülkeye gidebilir..çok kıymetli bir vatandaşımız eksilmiş olur!
Ulan o kadar açıkta kalan gül gibi öğretmen varken devlet bu zihinsel evrimini tamamlamış mahlukatı mı kadroya almış.
Şeriatın hükmünü veren kişinin idam istemiyeceğini bildiğinden böyle konuşuyorsun, yoksa gerçekten idam olacağını bilsen donuna kaçırırsın. Burada Saygılarımla demiyeceğim.
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